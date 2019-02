Satse dice que las que nuevas Urgencias de Tafalla afectarán a 4.000 personas en Olite

Actualizada 20/02/2019 a las 15:01

El Sindicato de Enfermería en Navarra Satse ha criticado este miércoles que "4.000 personas dejarán de ser atendidas en Olite desde las 20 horas con el nuevo servicio de Urgencias de Tafalla". Ha solicitado una Mesa Sectorial de Salud extraordinaria al "comprobar que "la creación del nuevo Servicio de Urgencias Comarcal de Tafalla se va a poner en marcha en contra de la normativa vigente, acordada y firmada por la mayoría de sindicatos de Navarra".



En un comunicado, Satse ha criticado que "la Dirección de Atención Primaria no ha sido capaz de explicar por qué se lleva a cabo este reordenamiento sin la modificación de la normativa que actualmente impide este cambio organizativo ni la previa negociación sindical, obligatoria cuando hay modificaciones de ámbitos y condiciones laborales de trabajadores".



Ha añadido el sindicato que desde Salud "en un primer momento respondió precipitadamente diciendo que la implantación de este SUC no implica el cierre del punto de atención de urgencias de Olite, que la creación de este servicio respetará el actual marco normativo", que "cualquier modificación de las condiciones laborales tendrá carácter voluntario o irá precedido del oportuno proceso de negociación sindical" o que "este servicio duplicará los recursos profesionales para mejorar los tiempos de respuesta".



Según ha continuado, "días después de estas declaraciones que han resultado falsas, la Consejería se ha ido contradiciendo en las diferentes reuniones que ha ido manteniendo con sindicatos, personal sanitario del Centro de Salud de Olite así como con la Alcaldía de la localidad que ya ha anunciado posibles movilizaciones y una moción parlamentaria si se cierra su Urgencia a partir de las 20 horas".



Satse ha advertido a Salud que "este reordenamiento vulnera el acuerdo de 31 de enero, suscrito por la Administración Sanitaria con las centrales sindicales sobre la Atención Continuada y Urgente en la Atención Primaria Rural; acuerdo que persigue no solo mantener la calidad de la oferta a la población, sino mejorarla en aspectos tan sensibles como la continuidad de la oferta de cuidados a los pacientes".



Ha añadido que esta reorganización es "un despropósito que va a crear un peligroso precedente al incumplir el procedimiento de reorganización de personal que no contempla el cambio de personal entre dos ámbitos de trabajo diferentes, como va a ocurrir ahora al pasar a una enfermera de Olite, que pertenece al ámbito de Atención Primaria Rural, a la Urgencia de Tafalla, que pertenece al ámbito de la atención extrahospitalaria".



Satse ha explicado que tanto el sindicato como el alcalde de Olite han manifestado estar de acuerdo con la creación del SUC de Tafalla, que "es lo que sí se acordó en la Mesa de Transporte Sanitario de Navarra". "Sin embargo, ese acuerdo no contemplaba la supresión del punto de atención de urgencias de Olite ni el traspaso de sus profesionales sanitarios y facultativos a otro ámbito o servicio", ha expuesto.



Según ha continuado, "esta decisión, que ha causado enorme malestar en la localidad olitense, supondrá que 4.000 habitantes se queden sin atención directa de urgencia desde las 20 horas porque la solución que plantea la Consejería de Salud es: o bien se desplazan a Tafalla, o bien deben esperar a la UVI móvil que se desplace al domicilio de Olite desde el centro de salud de Tafalla o desde el punto en el que se encuentre dentro de toda la nueva comarca (compuesta por Tafalla, Larraga, Artajona, Peralta, Olite, Caparroso y Carcastillo) siempre y cuando no se encuentre atendiendo otra urgencia".



El nuevo SUC de Tafalla, que pretenden poner en marcha a mediados de marzo, es el primero de una serie de "distritos sanitarios" que tendrán los mismos efectos en el resto de la Comunidad foral. Según la Dirección de Atención Primaria, ya se está planteando la comarcalización de la zona de la Sakana, del Baztán y de los Pirineos, lo que conllevará, previsiblemente y al igual que en Olite, la modificación y posible suspensión de puntos de atención continuada de la zona.



Satse ha señalado que "otra de las grandes improvisaciones de la Consejería de Salud ha sido el vano intento de revertir a lo público el servicio de ambulancias de Navarra sin tener las leyes a su favor para hacerlo". "Sin embargo, en su empeño por gestionar a salto de mata ha incluido en el proyecto de comarcalización la 'reconversión' de una ambulancia de Tafalla en una UVI móvil polivalente para la comarca", ha indicado.



A su juicio, "esta incongruencia tiene como consecuencia directa que la única vía de atención de urgencia para toda la comarca dependa de concesiones y contratos con empresas privadas que, en cualquier momento, podrían rescindir el acuerdo".

