Sangüesa acoge 'Poema' de Mikel Belascoain con motivo del año Xacobeo 2021

Actualizada 24/06/2021 a las 20:36

El proyecto itinerante del artista navarro Mikel Belascoain se expondrá desde este mes de junio hasta el 5 de septiembre en Sangüesa, como una de las actividades culturales englobadas dentro de la agenda del año Xacobeo 2021. Las cinco obras provienen de una instalación previa en lugares emblemáticos de Navarra como la Ciudadela de Pamplona, el parque de los Sentidos de Noain o el parque Ribeb de Villava.

La exposición se ha planificado conjuntamente con la Casa de Cultura, estudiando el tránsito de los viandantes y el equilibrio estético de las obras con el patrimonio natural y cultural de Sangüesa, habiéndose elegido la Iglesia de Santa María la Real de Sangüesa en dos puntos distintos de sus alrededores, así como el paseo del Río Aragón, buscando una simbiosis entre la riqueza visual de la zona y las obras. Éste es precisamente el sentido que el artista quiere dar a la exposición, un sentido en fusión con el espacio, que permita acercar el arte que normalmente se encuentra en los museos, a cualquier ciudadano y también a los visitantes de Sangüesa. Lo contemporáneo y expresionista de los colores vivos e intensos de la obra de Belascoain se funde con la estética medieval creando una atmósfera poética.

Las cinco obras vienen acompañadas de poemas escritos por el propio artista que refuerzan la experiencia artística del ciudadano y colaboran a completar la impresión de la visita. Una visita que no se provoca sino que busca ser fluida con el paseo natural de las personas. “No quiero forzar la experiencia de ver una exposición, más bien busco apelar a la sorpresa de encontrar algo que no se espera. Un pequeño misterio poético de cercanía para cualquier persona, tenga conocimientos artísticos o no, incluso con mayor o menor interés en la pintura. Esta exposición es una forma de colaborar en romper el clasismo cultural y continuar con mi trabajo centrado en acercar el arte a las personas”.

La exposición ha sido ya disfrutada por más de 100.000 personas desde que fue concebida en el año 2019 y el proyecto se enmarca dentro de las actividades de creación que son parte de la Fábrica de Arte Nuevo dirigida por el artista navarro y apoyada por el Gobierno de Navarra a través de su programa “Viveros y Fábricas de creación”.