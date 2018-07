El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha mostrado su respaldo al concejal de Seguridad Ciudadana, Aritz Romeo, tras la petición de dimisión de UPN ante la polémica suscitada por el desalojo de un edificio ocupado en el Paseo de Sarasate, y no ha querido valorar la actuación del juez de guardia en los hechos sucedidos el sábado.



"Como representante institucional no voy a valorar la labor de otras instituciones", ha dicho Asiron, quien sobre lo sucedido ha señalado que desde el Consistorio se está en fase de "recabar información" y "luego vendrá el momento de las conclusiones".



En su opinión, "debajo de los incidentes lamentables del sábado subyace un doble problema, primero la necesidad de seguir trabajando en el modelo de policía, una policía de proximidad, y luego un problema muy grave que es el problema de la vivienda".



"En estas dos vertientes del problema estamos trabajando como equipo de gobierno y en las diferentes áreas desde el principio de legislatura. Al final de la legislatura se verán los resultados", ha augurado.



Además, el alcalde ha mostrado su "respaldo" a la Policía Municipal, pero ha afirmado que "lo que en modo alguno respaldo es un modelo de Policía que hemos heredado al principio de legislatura militarizado y donde además no había ni el necesario sosiego ni la calma para poder trabajar".



"Apoyo a la Policía Municipal de Pamplona, cuyo máximo responsable soy, pero también y por encima de todo lo que apoyo es el cambio a un modelo de policía de proximidad que sea vivido con cercanía desde la ciudadanía", ha asegurado.



APOYO A ROMEO



El primer edil pamplonés ha hecho declaraciones este martes a los medios de comunicación tras la polémica por el desalojo ocurrido el sábado. Asiron ha comenzado su intervención manifestando su "total confianza y apoyo" hacia Aritz Romeo y hacia "el trabajo y esfuerzo que está desempeñando desde prácticamente el principio de la legislatura por restañar y recuperar la paz social en una Policía Municipal cuya convivencia nos encontramos quebrada".



Asimismo, respecto a la petición de UPN de que el Consistorio se persone como acusación particular en el procedimiento abierto por el desalojo del sábado, el primer edil pamplonés ha querido dejar claro que "nunca jamás, en todos los años de gobierno de UPN, el Ayuntamiento que ellos gobernaban se personó ante un caso de desalojo", pese a que "ha habido casos muchísimos más graves, como el del Euskal Jai".



Por ello, se ha preguntado "por qué ahora piden lo que mientras ellos gobernaron jamás llevaron a cabo" y ha planteado si "no será que una vez más lo que pretenden es instrumentalizar como arma política a la Policía Municipal".



Por otra parte, Asiron ha respondido a quienes han criticado que se haya "ocultado" estos días y ha asegurado que "no ha habido ninguna ocultación, el alcalde no se oculta, sino que da la cara". "Los sucesos acontecieron el sábado, el lunes el concejal del ramo me pide comparecer a petición propia, cosa con la cual me manifesté de acuerdo y creo que no tenía que interferir, y hoy martes aparece el alcalde ante los medios", ha remarcado.



En este sentido, ha destacado "la transparencia" por parte del equipo de gobierno en este asunto y ha puesto en valor que Romeo compareciera este lunes "con una cronología de los hechos, derivada de un informe policial", algo que, según ha dicho, es "absolutamente inédito en este ayuntamiento".

También ha valorado el "sosiego y la voluntad de desarrollar todo este proceso desde la tranquilidad y marcando los ritmos, no por supuesto por la oposición, que probablemente lo que quiere es con este tema armar un poco de ruido". "Transparencia y sosiego han sido las directrices que hasta ahora hemos intentado mantener en todo este tema", ha afirmado.



"ESTAMOS EN FASE DE RECABAR INFORMACIÓN"



Por otro lado, preguntado por si comparte la valoración de EH Bildu sobre los hechos del sábado y que la actuación policial fue "totalmente desproporcionada", Asiron ha contestado que EH Bildu "hace su valoración política, como partido político que es y como han hecho otros partidos", mientras que él habla como "institución".



Por lo tanto, ha agregado, "tengo que mantener el nivel institucional que corresponde al alcalde". En cualquier caso, respecto a la carga policial, ha señalado que lo "único" que tiene que decir es que "estamos en fase de recabar información y eso es lo que estamos haciendo".



"Vamos a recabar información y luego vendrá el momento de las conclusiones, nosotros lo que no vamos a hacer es precipitarnos al hablar, ni hablar sin conocimiento", ha expuesto Asiron, quien preguntado sobre si hubo errores en la intervención, ha incidido en que "estamos en fase de recabar información". "Cuando tenga toda la información entraremos en una fase de valorar", ha asegurado.



NO ENTRA A VALORAR LA CONVERSACIÓN DEL JUEZ Y LA POLICÍA



Respecto a la conversación entre el juez de guardia y el jefe de sala de la Policía Municipal, hecha pública este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Asiron ha señalado que "en modo alguno" el Consistorio sabía que se iba a dar a conocer esta conversación y ha señalado que es "algo que no suele ser habitual".



En cualquier caso, ha remarcado que "como representante institucional" no va a valorar "la labor de otras instituciones". "Afortunada o desafortunadamente para eso están las transcripciones que hemos podido ver todos de la conversación y también hay grabaciones, por lo tanto, me remito a ello", ha agregado.



Según ha expuesto, "en esa transcripción se ve muy bien de boca del jefe de sala cuál es la instrucción previa, cuál es la valoración que hace el juez de esa instrucción y cuál es la conclusión de esa conversación". "Por lo tanto, no voy a valorar nada más, ahí está y creo que como institución no me corresponde", ha insistido.



Sobre el momento en el que el jefe de sala dice que hay instrucción de no intervenir, el alcalde de Pamplona ha subrayado que "desde el momento en el que se mandan a policías municipales de paisano a recabar información ya hay una intervención", por lo tanto, "intervenciones hay".



"Yo lo que entiendo es que en ese momento se está intentando recabar información antes de tomar otras decisiones y, por eso, el jefe de sala lo que transmite es que de momento tenemos instrucciones de no intervenir, pero claro de momento", ha argumentado.



Y ha invitado a "toda la ciudadanía a leer las transcripciones y que saquen sus conclusiones". "Como personas maduras es muy fácil hacerlo", ha expuesto Asiron.

