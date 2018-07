El PSN considera "impresentable" el programa de San Fermín de Aldapa

La portavoz socialista de Pamplona, Maite Esporrín, ha calificado de "impresentable" el programa de fiestas de San Fermín de Aldapa, en el que "se han incluido anuncios e imágenes que hacen clara referencia a los presos de ETA".



Según ha declarado en conferencia de prensa, este año se permite que patrocinen el programa colectivos como "grupos de apoyo a presos terroristas y vinculados a la izquierda abertzale".



Esporrín ha respaldado que el Ayuntamiento de Pamplona preste su apoyo a estas fiestas, pero ha rechazado "que todo este apoyo institucional se vea distorsionado por los claros signos de apoyo a los presos de ETA y la manipulación política que se pretende hacer de estas fiestas, como consta en el programa".



Desde el grupo municipal Socialista, ha dicho, "venimos detectando con creciente preocupación el amparo y apoyo del equipo de gobierno municipal a actividades, grupos o colectivos que llevan a cabo acciones de reconocimiento y reivindicación de personas vinculadas a la banda terrorista ETA".



"Tan aberrante comportamiento, hecho además a costa de las arcas municipales, demuestra el importante déficit democrático que arrastra el alcalde Asirón, cuyo grupo político todavía no ha condenado a ETA ni ha pedido perdón a sus víctimas", ha afirmado.

En ese "lamentable contexto de intento de blanqueo de quienes durante tantas décadas han sembrado la muerte, el odio y el rencor en nuestra sociedad", ha considerado, "se debe incluir las impresentables referencias políticas que incluye en el programa festivo".



Por ello, el PSN ha presentado una declaración al próximo pleno, en la que pide el rechazo al contenido "político" del programa y se solicita que sea el Ayuntamiento de Pamplona el que organice de nuevo los actos festivos. También se insta a declarar Pamplona como ciudad de "tolerancia cero contra el terrorismo" de cualquier origen.



Con carácter "inmediato", la portavoz socialista ha exigido al alcalde y al equipo de gobierno que "de forma clara e inequívoca" rechace el contenido de este programa, garantice "la no politización en cuanto a que es responsable de las mismas" y se comprometa a "no consentir nunca más el amparo y la reivindicación del terrorismo o de quienes lo practican en actos, actividades o recintos municipales".



Por otro lado, Esporrín ha condenado "con toda rotundidad" las pintadas aparecidas en la placa de homenaje a los fusilados de la guerra civil y ha subrayado que "esas acciones intolerantes no pueden tener cabida en esta tierra".

