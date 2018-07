El Ayuntamiento de Pamplona vuelve a impulsar la campaña de uso de vasos reutilizables con motivo de la celebración este fin de semana de las fiestas de San Fermín de Aldapa. Por el momento, doce establecimientos hosteleros del burgo de la Navarrería colaboran con esta iniciativa. Se repartirán 4.200 unidades con el objetivo de reducir el impacto ambiental y social de las fiestas y del ocio nocturno, al evitar que los vasos desechables se acumulen en la vía pública con las consiguientes molestias para los vecinos y el gasto en limpieza que hay que acometer.



El vaso será el mismo que ya se utilizó en San Fermín con el lema “¡Soy la gota que no colma el vaso! Ni gota de residuos, ni gota de violencia, porque de fiesta.... No todo vale. Además de la incidencia medioambiental del uso del vaso reutilizable, este refleja también la campaña contra las agresiones sexistas, con el símbolo de la mano y el ‘No es No’. Los establecimientos que por el momento se han adherido a la campaña son Krawill, La Bodeguica, Mesón de la Navarrería, Los Burgos, Zuriza, Terminal, Gunea, Iris, Garazi, Infernu, Taberna Alegría y Zentral.



El funcionamiento también es idéntico al de fiestas anteriores en las que se ha puesta en marcha como Nochevieja, el Día del Casco Antiguo o las fiestas de San Fermín. Los establecimientos cobrarán un euro a cada cliente al que entreguen un vaso. Además, se comprometen a no usar vasos de plástico desechables esos días de fiestas, mientras tengan vasos reutilizables. La clientela podrá hacer uso del vaso, cambiarlo por otro limpio, quedárselo o devolverlo en el local en el que lo ha adquirido o en otro que participe en la campaña. En el caso de devolverlo, se le devolverá también el euro pagado como depósito.



Al finalizar la campaña, una vez finalizadas las fiestas de San Fermín de Aldapa, el Ayuntamiento retirará los vasos reutilizables y cobrará a los establecimientos un euro por cada vaso extraviado, euro que esos locales tendrán ya por el depósito de cada cliente al adquirirlos. El Ayuntamiento se encarga del transporte y limpieza de los vasos, de reponer los extraviados y de adquirir nuevos recipientes para iniciativas similares futuras.

