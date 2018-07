El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha subrayado que Pamplona ha dado "una imagen de unidad entre instituciones y ciudadanía" contra las agresiones sexistas y ha lanzado "un mensaje alto y claro a la sociedad y al mundo" en el sentido de que "no es siempre no".



Los pamploneses, ha comentado, "han hablado de manera muy gráfica" y en dos concentraciones multitudinarias han dicho que "no van a permitir que este tipo de ataques sexistas tengan lugar en nuestra casa".



Asiron ha destacado que Pamplona se ha convertido "en un referente en la lucha contra las agresiones sexistas, desde la unidad de instituciones y ciudadanía, desde el tejido social y por supuesto desde el trabajo constante los 365 días del año, durante muchos años, de los colectivos feministas".



El alcalde ha animado a otras ciudades y ayuntamientos españoles a seguir la "estela" de la capital navarra en este terreno.



En una conferencia de prensa en la que ha hecho un balance de las fiestas, el alcalde ha informado de que Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral y Policía Municipal han recogido en Sanfermines cuatro denuncias por agresión sexual, una por intento de agresión y once por tocamientos, aunque en uno de los casos el fiscal ha pedido que la denunciante sea imputada judicialmente por simulación de delito y detención ilegal.



En total, ha habido 16 detenidos, siete relacionados con agresiones sexuales (incluido el de la denuncia en la que no se han apreciado indicios de delito) y once por abusos (incluida la mujer imputada por simulación).



De los 16 detenidos, 9 son de procedencia extranjera y 7 son españoles.



Por su parte, el punto de información ubicado en la Plaza del Castillo dentro de la campaña 'Por unas fiestas libres de agresiones sexistas' ha atendido a 7.475 personas, frente a las 4.053 del año pasado.



El Ayuntamiento de Pamplona ha impulsado por primera vez un servicio de acompañamiento social para personas que pudieran sufrir una agresión sexual durante las fiestas.



Tras resaltar que "hay que visibilizar este problema y animar a las víctimas a denunciar", el alcalde ha considerado que estas fiestas "han sido un punto de inflexión en el tratamiento de las agresiones" y ha animado a otros ayuntamientos a que "se sumen a esta lucha" y sigan la "misma estela" de Pamplona.



También ha pedido una reflexión conjunta a instituciones y medios de comunicación sobre su responsabilidad a la hora de "visibilizar y tratar con rigor este tema y dar una imagen justa de la ciudad y su Ayuntamiento".



Por este motivo, ha anunciado que el Ayuntamiento de Pamplona está valorando la posibilidad de celebrar una "conferencia internacional" para analizar el tratamiento de este tipo de información por parte de instituciones y medios de comunicación.

