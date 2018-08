Pamplona coloca carteles para evitar aparcar en zonas inundables

Actualizada 20/08/2018 a las 11:53

El Ayuntamiento de Pamplona ha instalado, en cinco puntos de las inmediaciones del río, carteles de aviso en los que se recuerda a los propietarios de vehículos el peligro de aparcar, en caso de crecida. Esta medida forma parte de las previstas por los responsables de seguridad del Consistorio para intentar evitar daños en caso de inundación, una situación que se produce periódicamente en Pamplona.



Las zonas señalizadas, con carteles de grandes dimensiones y de color llamativo, son los aparcamientos disuasorios de Corralillos (en sus dos accesos), el aparcamiento para Residentes del Casco Antiguo, Sector 1, en el Runa, el estacionamiento del Paseo de Anelier-Río Arga (en ambos accesos), en el aparcamiento de la calle Arbizu y en la entrada a los aparcamientos del Club Natación. La orden del cartel tiene como ámbito de actuación vehículos que no estén dados de alta en el sistema de avisos por sms para inundaciones, un servicio público y gratuito que actualmente tiene dados de alta a 1.816 usuarios.



La idea es que quienes están dados de alta en este sistema de alertas para previsión de inundación, tras ser avisados, en principio tienen tiempo suficiente para retirar el vehículo por sus propios medios antes de la crecida. Es importante la colaboración diligente de los propietarios en la prevención, porque en las ocasiones en los que se ha producido la crecida, por las condiciones de ésta, el servicio municipal de grúas no ha podido retirara tiempo parte de los coches estacionados.



SISTEMA DE ALERTAS



El Ayuntamiento de Pamplona hoy mantiene dos sistemas de alerta por sms para propietarios de vehículos. Uno está vinculado a la retirada de coches, una vez que se ha producido la denuncia por mal estacionamiento, para permitir que el ciudadano llegue antes que la grúa y se evite los problemas asociadas (pago de la tasa, visita al depósito, etc.).



El segundo sistema, que se instauró en febrero de 2009, es el relativo al aviso de fuerte avenida de agua con riesgo de inundación en zonas próximas al cauce del río, y es al que se hace referencia en los nuevos carteles. Para darse de alta en éste último se pueden usar dos vías: a través de la apps para dispositivos móviles 'Parkplona' y vía web, en el espacio digital de Policía Municipal.



La aplicación 'Parkplona' se puede descargar de forma gratuita de las tiendas de Apple y en Google Play.



La opción de darse de alta está habilitada a través de la web de Policía Municipal. En esta página hay un formulario del que hay que rellenar los campos, entro otros un número de móvil que será en el que el propietario reciba los avisos SMS. Una vez 'enviado', el ciudadano recibirá en ese mismo móvil un código de verificación, que deberá introducir en la siguiente página, para validar su alta.

