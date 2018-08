'El Cascanueces' llega a Baluarte este sábado

Actualizada 20/08/2018 a las 11:57

The Crown of Russian Ballet of Moscow llevará este sábado, a las 20 horas, al auditorio Baluarte de Pamplona 'El Cascanueces', una de las "más bellas y populares" obras de Tchaikovsky.



La Nochebuena de una familia alemana, han destacado desde Baluarte, es el marco en el que se desarrolla esta "fantástica historia" entre el muñeco Cascanueces y la niña Clara.



Las entradas para el espectáculo cuestan 36 euros y se pueden adquirir a través de los medios habituales: en la web, en las taquillas de Baluarte, www.ticketmaster.es y en el teléfono 902 15 00 25.

Etiquetas Baluarte

Selección DN+