Medio centenar de proyectos de Pamplona han participado en el programa CORE POCTEFA

proyecto transfronterizo CORE (‘Competitive Retail/Comercio Competitivo’) POCTEFA, en el que participa el jornada final, en la que se ha abordado la importancia de la digitalización para el comercio local. Una herramienta online, que va a seguir estando operativa, ha ofrecido a todos los comercios la posibilidad de realizar de manera gratuita un autodiagnóstico sobre su madurez digital. Este proceso ha permitido seleccionar a cincuenta de los participantes, que han podido desarrollar las conclusiones del estudio de la mano de un proceso de coaching personalizado y adaptado a sus necesidades, de la mano de técnicos especializados de la Cámara de Comercio e Industria de Navarra. El(‘Competitive Retail/Comercio Competitivo’) POCTEFA, en el que participa el Ayuntamiento de Pamplona , ha celebrado este jueves 5 de mayo en el Palacio del Condestable su, en la que se ha abordado la importancia de laUna herramienta online, que va a seguir estando operativa, ha ofrecido a todos los comercios la posibilidad de realizar de manera gratuita un autodiagnóstico sobre su madurez digital. Este proceso ha permitido seleccionar a cincuenta de los participantes, que han podido desarrollar las conclusiones del estudio de la mano de un proceso de coaching personalizado y adaptado a sus necesidades, de la mano de técnicos especializados de la Cámara de Comercio e Industria de Navarra.

El proyecto CORE POCTEFA, en el que participa el Ayuntamiento de Pamplona a través del área de Comercio, busca mejorar la competitividad de los comercios urbanos de la ciudad a través de la incorporación de herramientas de digitalización. Tras una primera fase en la que han sido seleccionados cincuenta negocios, se inició periodo de trabajo en el que se ofreció asesoramiento directo a los participantes. Técnicos especializados de la Cámara de Comercio e Industria de Navarra han ayudado a los comerciantes a tomar las decisiones adecuadas sobre los siguientes pasos que debe dar para la transformación digital de sus respectivos negocios. Al mismo tiempo, se les ha capacitado en aquellas soluciones presentes en el mercado y que le puedan ser más útiles.

En la jornada final del proyecto, celebrada este jueves en el Palacio del Condestable, los socios han compartido las conclusiones del trabajo que han realizado durante los últimos meses para impulsar la transformación digital del comercio de la ciudad. El evento se ha podido seguir online.

La apertura institucional ha contado con la participación de la concejala de Gobierno Estratégico, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Pamplona, Ana Elizalde; la gerente de la federación mercantil de Guipúzcoa, Maite Valmaseda, y el vicepresidente de la cámara de comercio de Pau, Serge Gallazini. El acto también ha contado con la descripción de un caso de éxito, de la mano del gerente de la sombrerería Albiñana Luis Bobes. A la jornada han acudido además representantes de los distintos socios del proyecto. Los socios de CORE POCTEFA son, junto con el Ayuntamiento de Pamplona, la Federación Mercantil de Gipuzkoa (FMG), AENKOMER, Empresarios/as de Comercio y Servicios de Álava, Chambre de Commerce et D’Industrie Pau Bearn, Chambre de Commerce et D’Industrie de Toulouse, el Ayuntamiento de Toulouse, Fundació Eurecat y École Supérieure de Technologies Industrielles Avancés. Además, este proyecto cuenta con la colaboración de otras tres entidades: el Ayuntamiento de Barcelona, la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Teruel y la Escuela de comercio y management perteneciente a la Chambre de Commerce et D’Industrie Pau Bearn.

DIGITALIZACIÓN PARA AUMENTAR COMPETITIVIDAD

El Servicio de Comercio del Ayuntamiento de Pamplona, que tiene como objetivo el prestar apoyo y facilitar el fomento y desarrollo de los cerca de 2.500 comercios ubicados en la capital, participa en el proyecto CORE POCTEFA en busca de mejorar la competencia profesional en transformación digital tanto de las PYMES comerciales minoristas que trabajan en la ciudad, como de las organizaciones que aglutinan a los comercios del municipio. Además, este proyecto pretende sensibilizar sobre la importancia que tiene el sector comercial minorista como motor de empleo y riqueza de cada una de las ciudades que toman parte en él. En su desarrollo en Pamplona, el proyecto CORE POCTEFA ha contado con la colaboración de las asociaciones de comerciantes de la ciudad, que han participado en el codiseño del cuestionario que se ha realizado a los comercios, contrastando sus contenidos para mejorar su adaptación a la realidad local del sector. También han colaborado aportando sus redes internas de comunicación con los comerciantes, permitiendo así que la iniciativa llegase a un mayor número de negocios, lo que ha hecho que el proyecto tome una mayor envergadura en su desarrollo en Pamplona.

El proyecto CORE POCTEFA busca mejorar la competitividad de los comercios locales a través de la incorporación de herramientas de digitalización. Con 1,25 millones de euros de presupuesto, está cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo de todos los proyectos financiados a través de POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. Además de Pamplona, el resto de las entidades socias y colaboradoras del proyecto en España pertenecen a las regiones de Pirineos Atlánticos y el Alto Garona, en Francia y Gipuzkoa, Álava, Teruel y Barcelona.

NEGOCIOS SELECCIONADOS

La herramienta que facilita CORE POCTEFA, y con la que han trabajado todos los participantes en el proyecto, aborda la situación de los comercios en cuatro grandes campos: comunicación y venta online; relación con los clientes y nivel de fidelización; transformación digital de la empresa y protección de datos y marca. Con respecto al primer apartado, se pregunta a los establecimientos comerciales que valoren su presencia en redes sociales. También su nivel de conocimiento sobre analítica web (posicionamiento SEO), campañas publicitarias online y plataformas de pago. Mientras, en el tema de clientes y nivel de fidelización, los participantes deben responder si cuentan o no con un fichero y base de datos. Igualmente, se les pregunta sobre las ventajas y oportunidades de su trabajo en torno a la gestión de las relaciones con clientes, los sistemas de alertas (recomendaciones y comentarios por parte de usuarios) o los procesos de fidelización.

El análisis que propone la herramienta se completa con dos apartados más. El primero relacionado con la propia transformación digital de la empresa. En concreto, se pregunta a los comerciantes sobre si cuentan con software de caja o tienen digitalizado su punto de venta. Asimismo, deben responder si trabajan con aplicaciones para la gestión de almacén, recursos humanos, finanzas o contabilidad. Finalmente, en el apartado de protección de datos y marca, se analiza con los participantes el nivel de ciberseguridad de su espacio de venta, así como el cumplimiento de realización del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) o del registro que tengan validado de sus marcas. La selección de los cincuenta comercios de Pamplona que han participado en la segunda fase del proyecto se ha realizado partiendo de la base de datos de los comercios inscritos al Boletín de Noticias de CORE-POCTEFA que realizaron el autodiagnóstico de madurez digital. En la selección se ha respetado la proporcionalidad de la muestra en cuanto a tipología sectorial, tamaño del comercio, localización o grado de madurez digital.