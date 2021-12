Cinco restaurantes para los que no quieren cocinar en Navidad

La Navidad es una época de comidas y cenas, en la que todos queremos disfrutar de buenos platos. Pero esto implica que hay que pasarse tiempo encerrado en la cocina en lugar de, por ejemplo, estar con los nuestros o pasear por el centro de la ciudad.

Si cocinar no es lo tuyo o has decidido que prefieres salir de casa, la oferta gastronómica de Pamplona en estas fechas no puede ser más apetecible. Las opciones son muy variadas, desde la cocina basada en la tradición navarra hasta la gastronomía japonesa o peruana.

¿Necesitas ideas? Estos son cinco restaurantes para que te des un capricho y vivas una Navidad diferente.

Archivo

Alhambra: Un restaurante en constante evolución

cocina que aúna tradición, productos de temporada y vanguardia. Inaugurado en 1985, el Alhambra se ha convertido en una referencia obligada cuando se habla de la cocina navarra. Nos presenta siempre nuevas sensaciones gastronómicas, con una

carta para introducir platos de invierno. Su jefe de cocina, Javier Díaz Zalduendo, explica que "se cambia un 30% de la carta, el resto se mantiene porque son platos emblemáticos que gustan mucho". Entre los nuevos platos, Díaz Zalduendo cita la ensaladilla rusa de cardo rojo con langostinos, brotes tiernos y vinagreta de soja y trufa o la crema de calabaza roja con mollejas de pato, jamón de pato y microvegetales. Entre las novedades en los postres encontramos un bizcocho de yogur y chocolate con sorbete de naranja Pedro Jiménez y mermelada de aceite de oliva Arbequina. El restaurante acaba de renovar su

Los clásicos del Alhambra permanecen, como la vieira plancheada, salsa de chalotas-Jerez Sherry, boniato y palomitas crujientes; el huevo cilíndrico, parmentier trufado, velo de hongo beltza y aire de trigueros o el exitoso helado de queso cremoso sobre fondo de albaricoque y lascas de queso parmesano.

menú, Degustación y Alhambra, ambos con maridaje de vino. Y también encontramos dos menús regalo para ser originales esta Navidad con nuestros seres queridos. Además de la carta, el restaurante ofrece dos tipos de

Un equipo de unas 14 personas conforman el Alhambra: seis en la cocina de la mano de Javier Díaz Zalduendo, los propietarios Esther e Iñaki Idoate en la sala, una coordinadora de reservas, dos camareras, camareros a demanda y un sumiller.

Archivo

Catachu: el menú con una relación calidad-precio insuperable

Catachu, nuestra querida Catalina. Cuenta la leyenda que la princesa Catalina abrió a finales del siglo XVI un bar-universidad en Pamplona. Allí se representaba el Heptameron, se recitaba a Sponde y se comía y bebía. Siglos después los habituales seguían llamando al local, nuestra querida Catalina.

Catachú inició una nueva etapa en 1998, cuando Pedro Chocarro lo arrendó junto a tres socios. En 2002 se quedó como único gestor. Intentó darle un aire nuevo, manteniendo ese toque castizo, con algún guiño transgresor. Es el caso del fantasma de Catalina, que durante una época salía por las noches del almacén a sorprender a los comensales. “No hablaba. Se sentaba a veces con ellos en la mesa. Comía algo. La gente alucinaba”, recuerda Pedro Chocarro. En realidad se trataba de una actriz de la Escuela Navarra de Teatro, en un espectáculo inspirado en lo que Chocarro veía en sus múltiples viajes.

menú insuperable en relación calidad-precio. Tras 130 años ofreciendo comida, conserva ese ambiente de taberna y acoge a una clientela variopinta, atraída por su menú del día, de 12 primeros, 12 segundos y 12 postres, comida casera de temporada con un toque personal. Actualmente, el Catachú es una opción perfecta para comer en el centro con un

Cedida

Sushi Sushi: El restaurante japonés de Pamplona en el que hasta la salsa de soja es casera

Sushi Sushi no es una excepción. Un local situado en el número 3 de la calle Amaya de Pamplona en el que degustar la mejor cocina japonesa. "En el sushi lo más importante es el arroz y nosotros utilizamos el de más alta calidad", explican. "Para nosotros la clave son las materias primas, trabajamos con las mejores". Su logotipo es un corazón porque ponen el alma en todo lo que hacen. Su restaurante

El arroz negro es una de sus especialidades. Arroz negro con el que rellenan rollitos. Estos fritos son otros de sus platos estrella: Rollos de masa primavera frita rellenos de pato, de salmón, de atún picante y de langostino. Una amplia carta en la que se pueden encontrar los clásicos sushis como los nigiris, uramakis, futomakis, sashimis… y algunos mucho más especiales y diferentes .

menú de mediodía en el que por 12,50 euros (más iva) se puede disfrutar de un entrante, un primero y un segundo a elegir. Incluye bebida y café o postre. Y un Menú Especial por 14,95 (también sin iva) que incluye vino. Ninguno de estos menús se pueden poner para llevar, pero sí toda la carta, que tiene además un 10% de descuento si se va a recoger el pedido al local. Si se busca comodidad no hay problema porque llevan a domicilio gratis a partir de 15 euros. Y trabajan con Glovo, Deliveroo y Just Eat. Cuentan con un

Archivo

Kankunapa gastro Nikkei: el nuevo restaurante peruano-japonés de Pío XII

Kankunapa, "para todos vosotros", una expresión quechua nacida en el corazón de los Andes, es el nombre del restaurante que abrió sus puertas a mediados de septiembre en la avenida Pío XII número dos de Pamplona. Con la ilusión y el deseo de compartir con nosotros una aventura gastronómica llena de contrastes y sorpresas, y especializado en gastronomía fusión peruana y japonesa.

"Nuestra carta de inspiración Nikkei, mira hacia Perú y los japoneses que lo convirtieron en su hogar dos siglos atrás, dando como fruto una espléndida fusión de la riqueza y exuberancia de la comida peruana con la delicadeza y sofisticación de la gastronomía nipona. Nos gusta pensar que nuestra cocina es un homenaje a la serendipia del mestizaje”, explican desde el restaurante.

Desde su apertura en septiembre han sido valorados positivamente por la calidad del producto, el maridaje de sus vinos, los emplatados, el contraste de sabores y sensaciones en boca, así como el punto distintivo que ofrecen a Pamplona.

Cedida

Uslaer: Lo de siempre, como nunca

Uslaer, en la Travesía Tomás de Burgui en la Rochapea, lleva más de 20 años ofreciendo una cocina de calidad basada en la tradición navarra. El restaurante

menús para cada ocasión: diario, de fin de semana, infantil, especial y vegetariano. Toda una garantía de que vamos a disfrutar con su comida, sea cual sea nuestro plan o celebración. Cuentan con diferentes

También nos brindan la posibilidad de llevarnos a nuestra casa sus mejores platos. Entrantes, segundos platos, bocadillos, asados, postres y bebida, además de cuatro menús, están a nuestra disposición en el teléfono 948 122 106. Una forma sencilla y rica para no volvernos locos en la cocina y disfrutar nuestro tiempo libre.