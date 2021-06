Comienza a funcionar en Pamplona el nuevo sistema para la contratación temporal de personal que está en listas

Actualizada 24/06/2021 a las 13:01

contratación temporal de personal y que sustituirá al modelo actual que se basa en llamadas telefónicas. De esta forma, se quiere lograr mayor agilidad y que las plazas sean cubiertas con más rapidez. El Ayuntamiento de Pamplona ha comenzado a implantar el nuevo sistema telemático on line para realizar los llamamientos para laue se basa en llamadas telefónicas. De esta forma, se quiere lograr mayor agilidad y que las plazas sean cubiertas con más rapidez.

Todas las personas que están en listas para la contratación en régimen administrativo han recibido un SMS para registrar sus correos electrónicos. Con el nuevo sistema se va a crear una plataforma a través de la que se informará a las personas incluidas en la lista objeto de contratación, a través del correo electrónico facilitado, de la publicación de las ofertas. Hasta que no se produzca esa oferta, la persona que está en listas no tiene que hacer ninguna gestión. No es necesario el certificado digital y se puede acceder desde móvil, ordenador o Tablet.

La información completa del nuevo sistema se puede consultar en la web muncipal, dentro del apartado de ‘Trámites y licitaciones’ en ‘ Ofertas de trabajo’

EL ORDEN PARA ADJUDICAR PLAZA EN LOS LLAMAMIENTOS, COMO HASTA AHORA

La notificación se enviará por grupos de personas hasta que la misma sea cubierta o se agote la lista. La oferta on line contendrá la duración prevista, tipo de contrato, número de plaza, ubicación del puesto y toda la información necesaria para tomar la decisión. Será más objetivo y menos sujeto a interpretación o errores de comunicación.

Con carácter general, la contratación se realizará a la primera persona que se encuentre activa en la lista y que cumpla los requisitos, de todas las que se hayan apuntado. Nunca se adjudicarán las plazas por orden de contestación, sino que seguirá siendo como hasta ahora por el orden de las personas en las listas.

Las comunicaciones para cubrir puestos de forma temporal se realizarán a la mañana antes de las 15 horas y se avisará al correo electrónico. Si el trabajo tiene una duración prevista inferior a 6 meses estarán publicadas en la plataforma hasta la mañana siguiente a las 9 horas. Si es para un plazo de tiempo superior, estarán hasta las 9 horas del segundo día hábil.

ORDEN DE PRELACIÓN DE LAS LISTAS Y VIGENCIA

El Ayuntamiento de Pamplona y sus organismos autónomos mantiene un orden de prelación entre las listas en el que la primera se encuentra la de personas empleadas municipales aprobadas en convocatorias internas de formación y perfeccionamiento. En segundo lugar, están las listas de personas aprobadas sin plaza y a continuación las que hayan superado las pruebas sin alcanzar el aprobado. Por último, están las listas de personas aspirantes constituidas mediante pruebas realizadas a través del Servicio Navarro de Empleo.

La vigencia de las listas como norma general es de 5 años, aunque las del Servicio Navarro de Empleo tienen 3 años y las convocatorias internas de formación y perfeccionamiento están vigentes hasta que todas las personas aspirantes hayan concluido el periodo establecido.