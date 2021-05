La Casa de la Juventud acoge una exposición y tres talleres para reflexionar sobre el consumo de alcohol

Actualizada 03/05/2021 a las 12:45

La Casa de la Juventud acoge, durante todo el mes de mayo, la exposición ‘Salimos’, una muestra cedida por el Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral del Gobierno de Navarra y que está itinerando por distintas localidades españolas. Son 10 paneles que buscan que el espectador analice y reflexione sobre los estereotipos del consumo de alcohol: como forma de integración, vía de socialización y conducta que incrementa la diversión y las posibilidades de encontrar una pareja. Llegados a ese tema, los paneles también quieren alertar de las conductas violentas y sexistas que se producen en esos contextos de fiesta. La muestra, producida con perspectiva de género, se mantendrá hasta final de mes. Se puede visitar en el horario habitual de la sala expositiva de la Casa de la Juventud: de lunes a viernes de 18 a 20.30 y los sábados de 12 a 14 horas.

Como complemento a esta exposición, en la misma Casa se realizarán tres talleres en miércoles el mes de mayo: los días 12, 19 y 26, todos ellos de 19 a 20.30 horas y tras una breve visita a la exposición. Serán foros de encuentro en los que expresar dudas, opiniones, ideas y experiencias, en un ambiente distendido y serán moderados por Idoia Ángel: psicóloga responsable de la Asesoría Psicológica de la Casa de la Juventud. Tanto la exposición como los tres talleres son de entrada libre, aunque en el caso de los talleres, es necesario inscribirse previamente. La inscripción puede hacerse presencialmente, en la Casa de la Juventud, o llamando al teléfono 948 233 512.

El espacio que albergará las sesiones está adecuado a los criterios de aforo, según las normas derivadas de la alerta sanitaria, y las personas asistentes deberán cumplir con las medidas de prevención vigentes (distancia física, uso de mascarillas, higiene de manos, toma de temperatura al entrar en las instalaciones, etc…).

SALIR, LIGAR, NO BEBER O BEBER CON PRECAUCIONES

En el taller del 12 de mayo, ‘Ligo, ligas, liga… ¡pero bien! Género y maneras de ligar’, se pasará revista a factores de riesgo y de protección para el consumo de drogas asociados al género. Se identificarán actitudes sexistas en el contexto del ocio nocturno, y se explorarán maneras apropiadas de actuar en presencia de actitudes o conductas sexistas.

El 19 de mayo la sesión se centrará en identificar y analizar las motivaciones para beber alcohol en situaciones de ocio y fiesta. En ‘¿Por qué, cómo y cuánto? Influencias y toma de decisiones con el alcohol’ se reflexionará sobre la percepción de riesgo asociada a este consumo en los ambientes festivos y sobre el hecho de que se puede decidir sobre si beber o no en esas situaciones.

El último taller tendrá lugar el 26 de mayo. En ‘Alcohol y reducción de riesgos’ ser pasará de la prevención al control de riesgos, ya que se pretende promover que, una vez decidido tomar alcohol, se adopten pautas que reduzcan los riesgos asociados a dicho consumo: haber comido, alternar el alcohol con bebidas no alcohólicas, no mezclar, no conducir, etc.