Actualizada 28/02/2021 a las 06:00

¿Cómo se llega a coordinar el máster de comisariado del Museo Universidad de Navarra? Después de estudiar Humanidades, hice unas prácticas en una galería en Londres. Y me di cuenta de que quería trabajar en una galería. Eso sí que son prácticas... Pero me las busqué yo. En la facultad no me ayudaron. El caso es que me volví a Londres con la maleta nada más terminar la carrera. Tampoco tenía muy claro a qué quería dedicarme. Yo no había estudiado historia del arte y no tenía claro cuál e