Rifirrafe entre Enrique Maya y Joseba Asiron

Actualizada 25/02/2021 a las 08:34

En el turno de ruegos de la comisión de Urbanismo, Borja Izaguirre (EH Bildu) recriminó al alcalde Enrique Maya (NA+) que hubiera intervenido en el debate entre su compañero Joxe Abaurrea y Fernando Villanueva (NA+) a cuenta del tabaco, para anunciar que por el “tono insultante” del edil de EH Bildu votaban en contra.

“Cuando el señor Echeverría (NA+) dijo que el presidente de la Mancomunidad está para moderar no para intervenir”, añadió Izaguirre, a lo que el primer edil replicó que sólo había explicado el sentido del voto. Se escuchó entonces protestar a Joseba Asiron (EH Bildu), pero sin el micrófono accionado al no tener la palabra, por lo que no se entendió qué decía. Recibió dos avisos de Maya, que le recordó a Asiron que le echó cuando era alcalde. Y entonces el aludido, enfadado, abandonó la sesión.