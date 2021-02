Maya valora el primer pago de una aseguradora por la pasarela del Labrit

Actualizada 24/02/2021 a las 11:49

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, considera "muy importante" la consignación de 140.800 euros efectuada por una aseguradora para responder parcialmente por las responsabilidades atribuidas al equipo redactor del proyecto de la pasarela del Labrit y apunta que lo primero y lo "lógico" es recibir ese dinero y luego reclamar el resto.

Maya ha señalado en declaraciones a los periodistas que con ese dinero pueden encargar "de manera definitiva el proyecto de reparación que va a decir definitivamente cuál es el coste porque de momento hay un informe que hay que desarrollar con un proyecto". Con ese coste acudirán a los seguros para tratar de alcanzar un acuerdo y si no lo logran irán a los tribunales, ha señalado.

"En el momento en el que esté reclamado ese dinero a los tribunales a nivel presupuestario se puede consignar, incluir en el presupuesto y por tanto seguir adelante con la reparación lo que es una gran noticia", ha dicho, tras lo que ha expresado su deseo de que se pueda abrir "de una vez" esa infraestructura, un "objetivo consensuado entre todos", ha agregado.

Sin querer fijar plazos, porque si lo haces "normalmente te pillas los dedos", ha comentado que es probable que el proyecto pueda estar de aquí al verano y luego empezaría el trámite de contratación.

Sobre las críticas de EH Bildu, ha dicho que ese grupo municipal "falta a la verdad cuando dice que el Ayuntamiento se conforma con la mitad. No nos conformamos, lo normal es recoger la parte que ofrecen y pelear por el todo", ha aseverado.

Respecto al acuerdo presupuestario alcanzado por el PSN, en el que se recoge que el Ayuntamiento no destinará dinero a esa pasarela, el alcalde ha comentado que "afortunadamente el acuerdo va muy bien" y están en contacto permanente.

"Vamos en la buena línea, se dice que el Ayuntamiento no tiene que poner dinero y por el momento vamos a estar con la buena noticia de que tenemos casi 150.000 euros, seguiremos trabajando para que pague quien debe que no es el Ayuntamiento", ha añadido en ese sentido.