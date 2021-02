Maya se queja de que el problema de las ratas no se puede debatir en la Mancomunidad

Actualizada 24/02/2021 a las 11:17

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha lamentado esta mañana que el problema de la aparición de ratas tanto en la Txantrea como en las huertas de la Magdalena no se pueda debatir en la asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. "Se enfadaron muchísimo en la asamblea del lunes porque sacamos el tema. No entiendo que se pueda debatir con toda normalidad en el Ayuntamiento pero no en la Mancomunidad", ha manifestado esta mañana tras la visita a la reurbanización de varias calles en el barrio de la Txantrea.

Y es que esta "aparición no habitual" de ratas, según sus palabras, "se ha debido en gran medida a las obras". "Lo que queremos es que se sepan las causas. Estamos trabajando en ello. Los técnicos de Sanidad lanzan mensajes de tranquilidad. Se trata de un problema coyuntural que además de las responsabilidades municipales, habría que ver si hay otras causas como la recogida de basuras", ha añadido.

En las últimas semanas el problema con las ratas se ha hecho evidente tanto en el barrio de la Txantrea como en las proximidades de las huertas de la Magdalena, dos zonas muy próximas de Pamplona, cuyos vecinos ya han desatado la voz de alarma ante una presencia poco habitual de estos roedores.

