Actualizada 07/02/2021 a las 13:27

Decenas de personas, muchas de ellas acompañadas por sus mascotas de raza Galgo, han protestado en Pamplona por la "explotación que sufren cientos de miles de perros" y han reclamado el fin de la caza, actividad para las que se les utiliza.

Convocados por la plataforma nacional NAC (No a la caza), representada en Navarra por la asociación Libertad Animal Navarra, los asistentes se han situado en la plaza del Castillo ante varias pancartas con lemas como "No a la caza con galgos y otras razas", "Violencia no es respeto", mientras sostenían imágenes de perros maltratados con el lema "Esto es crueldad".

Enfrente han ubicado un utensilio que simulaba una horca (una manera usual para matar a los galgos de caza) y de la que además de la soga pendía una escopeta de caza de juguete.

"La caza asesina a seres inocentes e indefensos. No seas cómplice con tu silencio y únete", rezaba otro de los varios carteles que sostenían los concentrados.

Ante ellos, la portavoz de Libertad Animal Navarra, Irma Jiménez, ha leído un comunicado en el que se critica que, pese a las restricciones que la covid ha marcado para muchas actividades, "la caza sigue inmune" a ellas tras el escudo protector de unos privilegios incalificables".

"Llegó febrero y con él, el pánico de los galgos, que volverán a ser abandonados, disparados o ahorcados", han señalado para negar que la caza preserve el equilibrio de la naturaleza y asegurar que "los cazadores no son la solución a nada, sino una de las principales causas de la lenta agonía de la poca vida salvaje que aún subsiste".

Por todo ello, han zanjado: "No a la caza con galgos, no a los privilegios del sector cinegético, no a la caza".