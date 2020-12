Para Maya (NA+), el acuerdo con PSN es una “extraordinaria noticia”

Actualizada 23/12/2020 a las 06:00

No es habitual que el alcalde de Pamplona intervenga en las sesiones plenarias pero Enrique Maya quiso hacerlo este martes, en parte para explicar el acuerdo y también para contestar la intervención de Joseba Asiron (Bildu).

No escatimó alabanzas al pacto logrado, que calificó como “una extraordinaria noticia para la ciudad”. Se refirió al “momento extremadamente complicado” que vivimos como el mejor escenario para dejar aparcados los intereses de partido y priorizar los de los ciudadanos, y reconoció que el camino no había sido fácil. “Hemos aceptado enmiendas que nos han resultado difíciles, pero los acuerdos son así”, señaló.

El debate presupuestario se prolongó durante apenas 40 minutos (de 9.10 a 9.50 de la mañana), debido a que hubo una sola intervención por cada grupo municipal, a excepción de NA+, que tuvo dos intervenciones, la de María Echávarri y la del alcalde.

18, MÁS QUE 14

Respondió luego Enrique Maya al portavoz de Bildu y abundó en el resultado que minutos después daría la votación, con una de las mayorías más amplias de la historia democrática de Pamplona, dijo. 18 votos a favor y 9 en contra.

“¡Como para cuestionar la legitimidad de este acuerdo señor Asiron! 18 es mucho más que 14, un 30% más. Usted con 14 estaba tocando los cielos y quiere que nosotros con 18 estemos prácticamente en los infiernos. No sé cuál es su sentido de la democracia cuando 14 votos eran el sentir mayoritario de los ciudadanos y 18 ahora no valen para nada. A lo mejor entiende que la democracia es un sistema político en el cual siempre tiene que ganar usted. Nos dice que este acuerdo es una indignidad política sin precedentes, pero si preguntamos a los ciudadanos no creo que digan que la indignidad esté en esto, y sí en otras cosas que han pasado en la ciudad y normalmente muy relacionadas con su partido”.

LAS GRANDES CIFRAS

Del expediente como tal, se encargó la responsable del área de Economía, María Echávarri, que igualmente se refirió a la importancia del acuerdo presupuestario, un acuerdo posible “gracias a la voluntad del PSN, el único que ha entendido la situación y ha presentado enmiendas, y gracias también a la altura de miras y el talante negociador del alcalde y de su equipo”.

Echávarri quitó importancia a los 3,4 millones de euros en los que se ha incrementado el expediente desde que se aprobara en Junta de Gobierno, y dijo que se financiará con venta de terrenos, endeudamiento y el aplazamiento de los 500.000 euros con los que se iba a sufragar el arreglo de la pasarela de Labrit, esto último una de las condiciones del acuerdo con los socialistas.

Desgranó luego algunas de las partidas más significativas del documento, como el incremento del gasto social (ayudas de emergencia hasta los 2,9 millones, programas de servicios sociales con 380.000 euros más; la atención domiciliaria, que se amplía en 173.000 euros o empleo social protegido, con un aumento de 398.000 euros). Citó también el incremento en más de 2,4 millones de euros en Educación y subrayó las ayudas al sector comercial, hostelero y turístico en 1,4 millones por la incidencia del covid-19.

Con relación a los ingresos recordó la congelación de impuestos y tasas, la supresión de la tasa de terrazas o el aumento de 500.000 euros por los ingresos de la ORA, debido a que el año que viene se extenderá a nuevos barrios.

En cuanto a las inversiones (33,3 millones de euros), habló de la reurbanización de los parques de Aranzadi y Txantrea Sur, del parking de las Huertas de Santo Domingo, la reurbanización del Paseo de Sarasate, la ampliación del centro de atención de animales, inversiones en Escuelas Infantiles y construcción de la nueva escuela de Lezkairu, reformas en colegios, obras en el cementerio municipal (jardín de las cenizas, panteón de la memoria y sustitución de uno de los hornos crematorios) o la redacción del proyecto de Civivox del II Ensanche.