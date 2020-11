Satisfacción por el cambio en la calle Amaya de Pamplona

Actualizada 08/11/2020 a las 06:00

"Creo que es la decisión más correcta porque hay que evitar tanto congestionamiento de coches”, afirma la pamplonesa Nerea Olmo. La decisión tomada a finales de verano por el Ayuntamiento de Pamplona de crear dos carriles peatonales generó críticas entre los conductores y vecinos desde el inicio de la obra. Sin embargo, la decisión dar marcha atrás y ganar un carril más para los coches ha sido bien acogida entre los vecinos de la calle, los trabajadores y los ciudadanos de Pamplona. “Creo que volver a los dos carriles es la mejor decisión porque ahora todo es un caos. Cruzar esta calle entera es un reto, se hace eterna la espera y es casi imposible”, afirma Aitor Larrayoz, pamplonés.

Un sentimiento que también comparten otros vecinos de la calle que se han visto afectados, desde que se hizo la remodelación, por el aumento de la contaminación acústica a causa de las largas colas y de la impaciencia de los conductores que circulan. “Lo que se había hecho no resultaba eficaz porque se generaba más tráfico y estamos viviendo con mucho más ruido que antes, así que me alegro de que se solucione porque viviremos mucho más tranquilos”, reafirma Gema Martínez. Al igual que ella, Javier, también vecino de la calle Amaya, piensa que la medida no fue eficaz por lo que cree que la decisión de recuperar uno de los carriles es lo más beneficioso para todos.“La obra solo ha servido para crear más tráfico así que está muy bien que se remedie lo que se ha hecho mal. Ahora hay demasiado tráfico y yo que soy vecino hay muchos días que para llegar a mi parking me paso más de media hora y es desesperante pegarte tanto tiempo parado, sobre todo si tienes prisa”, afirma.

Aunque, también hay vecinos contentos por la nueva reforma que se hará, pero descontentos por la supresión de los aparcamientos. “Creo que está bien que recuperen los dos carriles por el colapso que hay, pero me parece mal por todas las plazas de aparcamiento que nos han quitado en todas las calles”, afirma Marcos Arias. El pamplonés cree que es necesario recuperar los aparcamientos que se han suprimido tanto en la calle Amaya como en las paralelas. “Es una vergüenza que siendo vecino de aquí no encuentre sitios para aparcar, hay que poner dos carriles para evitar el tráfico y uno para poder aparcar o crear aparcamientos en la zona para los vecinos”, reafirma.

EL COMERCIO, AGRADECIDO

La medida sí ha convencido a los comerciantes de la calle y ha sido recibida con alegría porque se encontraban saturados por el tráfico que se estaba generando y por la contaminación acústica que vivían al tener sus establecimientos en la zona. “En mi opinión, es la mejor decisión que han podido tomar porque ahora todo es un caos, la calle está continuamente taponada. Los coches, las villavesas, las motos, las ambulancias..., todos se impacientan porque no pueden pasar e incluso hay días en los que los coches están parados desde la cuesta de Labrit”, afirma Marta Gil, gerente y dependienta de la Óptica Optilab, situada en la calle Amaya. También, Edurne Pascal, dependienta de la tienda Camera, opina como Marta y cree que ahora se apelotonan muchos coches, sobre todo a primeras horas de la mañana. “A las 9 hay mucho tráfico así que es mejor recuperar los dos carriles porque lo que se ha hecho ahora no ayuda realmente a los pamploneses”, afirma. Además, Pascal cree que la medida hubiese sido más eficaz si se hubiera dedicado uno de los carriles para la circulación con vehículos no contaminantes. “Creo que hubiera sido mejor usar ese carril como carril bici, por ejemplo, porque ya hay dos aceras y los peatones pueden circular perfectamente por ellas sin chocarse con el resto de personas que caminan. Nunca hay tanta afluencia”, apunta Edurne Pascal.

Los trabajadores de las calles paralelas también han visto que la nueva reforma resultará más eficaz. “A mi me gusta que se haya creado un carril peatonal porque siempre suelo venir andando a trabajar, pero sí he comprobado alguna vez que he venido en transporte público que se congestionan mucho más los coches en esta zona así que creo que es mejor volver a recuperar el carril que se ha quitado. Así se evitarán las colas”, apunta María Oteiza, pamplonesa.

Los bares situados en la calle Amaya también creen que la marcha atrás aprobada les ayudará tanto a ellos como a los conductores. “Es necesario para ayudar a los coches que circulan por aquí cada día, pero también para nuestros clientes ya que hay muchos que se han quejado porque les resulta imposible venir a recoger comida por las largas colas que se generan”, afirma Xiao Liu, jefa y dependienta del bar A-Parcao. Aunque, también afirma estar preocupada porque al reabrir su terraza, que está situada en la carretera, los clientes tendrán más coches circulando por su lado mientras están consumiendo en el establecimiento. “Al tener justo la terraza en la calzada me da miedo que algún cliente no esté cómodo porque hay muchos coches pasando por su lado, aunque hay que entender que la situación que hay ahora tampoco nos ayuda”, explica Xiao Liu.

