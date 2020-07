Este viernes se publica la lista definitiva de admisiones en las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Pamplona

Actualizada 16/07/2020 a las 12:54

El Ayuntamiento de Pamplona publicará este viernes, 17 de julio, la lista definitiva de admisiones en las escuelas infantiles municipales para el curso 2020/21. Podrán consultarse en la página web www.pamplona.es/escuelasinfantiles/ y en el tablón de anuncios del Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles en la calle Conde Oliveto, 4 2º.

Las solicitudes en las opciones lingüísticas de castellano y castellano con actividades en inglés superan a las plazas libres ofertadas, mientras que en euskera la demanda ha sido inferior a las vacantes. Si se tienen en cuenta las solicitudes recibidas como primera opción, de las 605 familias que cursaron instancia, 273 eran para castellano (45,12%), 190 para castellano con inglés (31,4%) y 142 eran para la modalidad en euskera (23,47%).

En castellano la demanda ha sido superior a la oferta ya que en jornada completa había 203 plazas y 273 solicitudes, sin que exista opción de media jornada. En castellano con inglés había 116 plazas a jornada completa y hubo 160 peticiones y a media jornada, 73 vacantes y 30 solicitudes. Para las 129 plazas ofertadas en euskera a jornada completa llegaron 126 solicitudes y para las 26 en euskera a media jornada se remitieron 16 peticiones.

Matrículas del 20 al 24 de julio

La publicación de las listas se realizará por orden de puntuación de acuerdo a la oferta educativa de plazas en cada uno en los centros, tanto para las plazas y centros a media o a jornada completa como para las distintas opciones lingüísticas (castellano, euskera y castellano con actividades en inglés).

Tras la publicación de la lista provisional el pasado 1 de julio, se abrió un periodo de reclamaciones en el que se han presentado 33 alegaciones a las puntuaciones establecidas por la comisión de selección del Gobierno de Navarra. De ellas se han estimado 24 (el 72,7%) y se han desestimado las 9 restantes.

Entre el 20 y el 24 de julio, ambos inclusive, las familias podrán formalizar la matrícula, que se realizará en la misma escuela infantil en donde se ha obtenido plaza. La red municipal está compuesta por Hello Azpilagaña, Hello Buztintxuri, Hello Egunsenti, Donibane, Goiz Eder, Printzearen Harresi, Mendillorri, Izartegi, Haurtzaro, Mendebaldea y José María Huarte.

448 plazas libres de jornada completa y 99 de media jornada

El total de plazas en las escuelas infantiles municipales para menores de 0 a 3 años es para el próximo curso de 964, de las que 316 son en euskera (32,78%), 324 en castellano (33,61%) y 324 en castellano con inglés (33,61%). Teniendo en cuenta el número de menores matriculados actualmente que previsiblemente van a continuar, las plazas que se ofertan como libres son 547 (448 a jornada completa y 99 a media jornada). De ellas, 155 son vacantes en euskera (28,34%), 203 en castellano (37,11%) y 189 en castellano con inglés (34,55 %).

Las solicitudes recibidas han sido de 755. Algunas familias han realizado más de una solicitud ya que existe opción de realizar una solicitud con una única opción o enviar una segunda solicitud eligiendo otra opción más. De las 755 solicitudes, 329 han elegido castellano (43,58%), 242 castellano con inglés (32,05%) y 184 euskera (24,37%). Las familias que presentaron instancia fueron 605.

Solicitudes y plazas vacantes por escuela infantil

Por centros, en jornada completa, en la modalidad de castellano, Mendebaldea se sitúa con 44 vacantes y 55 solicitudes, Haurtzaro 43 y 53 y Mendillorri 58 plazas y 68 solicitudes. En la modalidad de euskera, Izartegi cuenta con 50 plazas y 38 peticiones. En la opción de castellano con inglés, Hello Egusenti oferta 33 vacantes y tiene 15 solicitudes, Hello Buztintxuri 40 y 69 y Hello Azpilagaña 31 y 68. En las escuelas infantiles que tienen más de un modelo, Donibane oferta 28 plazas de castellano y se reciben 55 solicitudes mientras que en euskera son 31 plazas y 27 peticiones. Printzearen Harresi tiene en castellano 30 vacantes y 42 peticiones y en euskera 22 plazas y 30 solicitudes. Goiz Eder en euskera cuenta con 31 familias interesadas para 25 plazas y en castellano con inglés 8 para 12.

En media jornada, en castellano con inglés, en Hello Azpilagaña hay libres 36 plazas y se reciben 12 solicitudes, en Goiz Eder 26 vacantes y 16 peticiones y en José María Huarte 31 y 15. Goiz Goiz Eder en euskera ofrece 26 plazas y cuenta con 16 solicitudes.

El Departamento de Educación podría modificar horarios y ratios

Está previsto que el Departamento de Educación elaborare un protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial del próximo curso de acuerdo a la evolución de la pandemia de la Covid-19. Durante la fase de matriculación el Ayuntamiento de Pamplona informará a las familias de algunas indicaciones transmitidas por el departamento como que quizás sea necesario, según evoluciones la crisis sanitaria, modificar los horarios de entrada y salida del centro, así como la supresión del servicio del comedor o que haya que proponer una bajada de ratios. En caso de no disponer de espacio suficiente en la escuela infantil o en locales alternativos se priorizará el acceso de las familias según criterios previamente definidos.