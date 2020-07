Las terrazas de Sarasate, listas para empezar a dar servicio

Actualizada 15/07/2020 a las 06:00

Paseo de Sarasate sigue transformándose. La posibilidad de instalar terrazas durante los meses de verano ha convencido al gremio y, pese a que la convocatoria fue completamente fugaz y duramente criticada precisamente por su celeridad, los bares han respondido de manera positiva a poder expandir su espacio al exterior. Tanto, que los cinco locales que formarán parte del paisaje hasta final de verano se sabe que son La Escalerica, El Tinglado, El Patio de Comedias, Dom Luis y la Taberna Basoko.

No olvidemos que las bases remarcaban que solamente podían pedir espacio los locales de las calles San Gregorio, San Nicolás, Lindachiquía y Comedias. Asimismo, ninguno de ellos debía disponer de terraza con anterioridad, otro de los requisitos clave para obtener el beneplácito del consistorio, quien llegó a ampliar el cupo de peticiones hasta la docena. Pese a que no se ha completado el máximo porque cuatro solicitudes llegaron fuera de plazo y una quinta desistió, el Ayuntamiento de Pamplona (ya no se aceptarán más solicitudes) celebra la decisión, ya que permitirá ampliar la oferta para los clientes y mantendrá las exigencias de salud y seguridad exigidas por la situación de pandemia que seguimos atravesando.

Es más, entre toda esa vorágine de prisas y necesidad, ayer mismo ya comenzaban a instalarse las primeras estructuras, las que servirán de base de operaciones para los cinco locales elegidos. Basta dar un paseo por la zona para observar de primera mano cómo las barras ya han cogido forma. De hecho, el área que dirige el concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu, da también por finalizadas las labores de abastecimiento de luz, además de los marcajes exigidos para asegurar la distancia de seguridad entre los diferentes establecimientos. En resumen, que la parte municipal ha terminado y la apertura depende ahora, solo y exclusivamente, de cada uno de los bares. Del tiempo que tarden en colocar los útiles necesarios para trabajar. “Tenemos constancia de que será ya, porque están con muchas ganas”, adelantaban desde Seguridad Ciudadana.

Acotados a la norma

Cabe recordar que estas terrazas disponen de una normativa especial para evitar generar molestias entre los vecinos. Por ello, su horario de apertura será de 9 a 23 horas de lunes a jueves y los domingos, y de 9 a 24 horas los viernes, sábados y vísperas de festivos. En ningún caso contarán con amenización musical y su distribución deberá permitir el tránsito amplio y cómodo de los peatones.

Por hacerse una composición del resultado final, cada terraza contará con un máximo de 10 mesas y 40 sillas con sombrillas y vallas perimetrales. Los elementos solo podrán llevar publicidad del establecimiento en el que se ubican y donde la vajilla, cubertería y mantelería será de un solo uso y biodegradable. También se permite una instalación de apoyo de 5 x 2,5 metros que amplíe el servicio, evitando el trasiego del personal desde el establecimiento original. En caso de necesidad, el Ayuntamiento cuenta con aseos públicos en el entorno del monumento de los Fueros, que abren hasta las nueve de la noche, excepto los domingos y festivos que permanecen cerrados.

A la espera de poder comprobar los resultados de primera mano, el área que dirige Javier Labairu será observada con lupa, ya que, una vez que se hizo público el proyecto (el 30 de septiembre será la fecha límite para llevar a cabo el desmontaje) los socialistas en el Ayuntamiento de Pamplona no tardaron en criticar la iniciativa. Maite Esporrín habló entonces de “precipitación”, “gasto elevado” y una medida que no beneficiará al sector, sino solo a los bares aceptados.