Pamplona retomará el día 28 las comisiones municipales con concejales

Actualizada 23/04/2020 a las 14:38

El Ayuntamiento de Pamplona retomará el martes 28 de abril la actividad política municipal con la celebración de las comisiones informativas de Presidencia y Asuntos Ciudadanos. Para la celebración de esas dos comisiones, que contarán con la presencia de los concejales y concejalas, el Ayuntamiento seguirá el Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, un documento que recoge diferentes medidas de limpieza, higiene y distanciamiento con el fin de minimizar la posible transmisión del COVID – 19.

Las actuaciones que el Ayuntamiento de Pamplona ha llevado a cabo desde que se decretó el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo centrarán ambas sesiones. La comisión de Presidencia comenzará a las 9 horas y en ella comparecerá el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu y se debatirán varias propuestas de declaración presentadas por los grupos municipales. En la comisión de Asuntos Ciudadanos, a partir de las 12.30 horas, comparecerá la concejala delegada de Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Deporte, María Caballero, y se debatirán también varias propuestas de declaración.

Como es habitual y como refleja el Reglamento Orgánico de Pleno, las comparecencias, los debates de las propuestas de declaración que presentan los grupos municipales y las intervenciones de ruegos y preguntas seguirán siendo abiertas públicas. La actual situación derivada de la crisis del COVID – 19 imposibilita la presencia de público en el Salón de Plenos. Las comisiones se podrán seguir en directo a través de la web municipal, www.pamplona.es.

Las últimas comisiones de Presidencia y Asuntos Ciudadanos se celebraron el pasado 10 de marzo. Un día después, el miércoles 11 de marzo, se celebró la comisión de Urbanismo. El sábado 14 de marzo se decretó el Estado de Alarma en todo el país y el Ayuntamiento suspendió las comisiones informativas previstas para el martes 17 y el miércoles 18 de marzo.

MEDIDAS Y PROTOCOLOS

Entre otras medidas, el Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales recoge que, durante la celebración de esas comisiones en el Salón de Plenos, este estará bien ventilado y con las superficies de trabajo limpias con una disolución de lejía. Antes de iniciar la comisión y tras realizar la comprobación por parte del personal del Servicio de Actas del buen funcionamiento de los medios de traducción simultánea, solicitud de palabra y votación, se deberán limpiar estos sistemas con un producto virucida de base alcohólica.

Los micrófonos deberán estar protegidos por material plástico que se cambiará tras la utilización por cada persona colocando una nueva protección. A la entrada del Salón de Plenos se colocará gel hidroalcohólico para facilitar la higiene de manos del personal que va a participar en la comisión.

Quienes deban participar en la reunión, ante la presencia de cualquiera de los síntomas relacionados con el COVID-19 (malestar general, fiebre, tos, dolor de cabeza que no cede con analgésicos, falta de olfato o gusto...) no podrá acudir a dicha reunión y deberá consultar con su médico de familia para que le asesore sobre la conveniencia o no de participar.

Los asistentes a la reunión no portarán abrigos, maletines, etcétera, no necesarios y si los llevan no los dejarán en un lugar diferente al que están sentados. En cada uno de los lugares donde se van a sentar quienes participen en la comisión se colocará un paquete de pañuelos desechables para facilitar la higiene respiratoria. Será de uso personal y una vez finalizada la reunión se llevará cada persona el suyo.

LUGARES EN EL PLENO

Los concejales y concejales, así como el secretario, se colocarán dejando dos sillones vacíos entre una persona y otra para garantizar la distancia de seguridad de 2 metros. Con esta condición, en los 28 sillones del Salón de Plenos (Alcalde, 26 concejales y secretario) únicamente podrán sentarse nueve personas de las doce que componen las comisiones (11 concejales y el secretario). Por ello, se han habilitado tres puestos nuevos que cumplen las normas de distanciamiento.

Se ha colocado una mesa pequeña a continuación de la bancada de la izquierda de la Presidencia para que allí se ubique una persona, ya que los dos últimos sillones de esa fila están libres. Además, se ha colocado otra mesa doble frente a la Presidencia, cerrando así las bancadas laterales, para que se puedan acomodar las otras dos personas restantes, una en cada esquina de la mesa.

Una vez finalizada la comisión se procederá a la limpieza de todas las superficies de mesas, medios de votación, traducción, solicitud de palabra, y se cambiarán las bolsas de protección de micrófonos y los reposabrazos de los sillones utilizados. Todo aquello que se quede en el salón de Plenos y que sea de utilización personal se desechará o se avisará a la persona que lo ha dejado para que lo retire si no se puede desechar. Acabada la comisión será necesario realizar una buena ventilación del Salón de Plenos.

centro de salud en días de labor; si solo requieres información, llama al 948 290 290; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al 112. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas. Sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante el coronavirus . Frente a las noticias falsas, haz caso solo a fuentes oficiales y a la información, veraz y contrastada, de los medios de comunicación. Si tienes dudas o presentas síntomas puedes llamar a tu; si solo requieres información, llama al; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas.