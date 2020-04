14/04/2020 a las 06:00

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya Miranda (NA+), continuaba ayer ingresado en el Complejo Hospitalario de Navarra afectado por coronavirus. Como se recordará, Maya, de 61 años de edad, acudió al complejo sanitario el pasado 6 de abril, después de llevar prácticamente una semana confinado en su domicilio y tras haber dado positivo en el test de coronavirus que se le había practicado el domingo 29 de marzo por la tarde en Refena.

Ayer lunes fue sometido a un nuevo test para conocer si con el tratamiento había superado ya la infección por coronavirus, pero el resultado no lo conocerá el mandatario pamplonés hasta hoy por la mañana. En el caso de dar negativo, Maya podrá volver a su domicilio aunque tendrá que permanecer confinado en él otras dos semanas prácticamente.

SIN SÍNTOMAS

Ayer por la mañana Enrique Maya decía sentirse bastante mejor que durante los primeros días de su ingreso hospitalario. “No tengo síntomas. Llevo varios días sin fiebre, ni tos, lo único que estoy es cansado y adormilado casi todo el día, aunque creo que es lo propio si tengo en cuenta que llevo una semana totalmente enclaustrado en una habitación de hospital”.

Nada más quedar ingresado el pasado 6 de abril, el alcalde fue sometido a varias pruebas y entre ellas unas placas para comprobar si tenía afección neumónica. “Vieron alguna mancha en esas placas, pero luego me han hecho otras aquí mismo, en la habitación, y los médicos dicen que ya no se ve nada”, aseguraba. Maya quería agradecer el trato que está recibiendo y lo bien atendido que se siente por el personal del Complejo Hospitalario, aunque confesaba que también tenía ganas de recibir el alta. En contacto directo con su grupo municipal y con la alcaldesa en funciones, Ana Elizalde, concejala de Gobierno Estratégico, Comercio y Turismo, el alcalde reconocía que la actividad política en Pamplona está prácticamente paralizada desde que comenzó el confinamiento y el estado de alarma, aunque la municipal no ha parado, principalmente en lo que afecta a las áreas de Servicios Sociales y Seguridad Ciudadana.

PRIMER TEST POSITIVO

Enrique Maya comenzó a notar los primeros síntomas del virus el domingo 29 de marzo y ese mismo día por la tarde acudió a Refena, cumpliendo así las indicaciones que desde la Delegación del Gobierno se dieron a los alcaldes navarros y a los consejeros del Gobierno de Navarra si notaban síntomas. El resultado positivo del test se le comunicó al alcalde dos días después, el 31 de marzo, pero ante la posibilidad de estar contagiado, Maya había optado por confinarse en su propia casa desde el domingo.

Medicado únicamente con paracetamol, su estado fue empeorando hasta que el 6 de abril acudió al servicio de urgencias del Complejo Hospitalario y quedó ingresado.