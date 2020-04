Actualizada 08/04/2020 a las 16:09

Las unidades de barrio, los centros de salud y las redes de iniciativa vecinal de cuidados colectivos que han surgido tras la declaración del estado de alarma para la lucha contra la crisis sanitaria del coronavirus están trabajando para atender las demandas de las personas que no pueden salir a la calle con el apoyo del Área de Acción Comunitaria que facilita esta coordinación.



El trabajo conjunto permite realizar "una tarea de calidad y ordenada para atender a las personas con más necesidades", ha destacado el Ayuntamiento de Pamplona en un comunicado.



Según ha indicado, el objetivo de la iniciativa es "facilitar el acceso a recursos de primera necesidad a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad: personas mayores, que viven solas, grupos de riesgo, etc".



"Incluso en algunas unidades de barrio y centros de salud se cuenta con estas redes como un recurso más, por ejemplo, en las llamadas que se están haciendo a personas mayores de 65 años para saber cómo están y dar a conocer la iniciativa", ha destacado.



Además, según ha expuesto, "el tejido vecinal hace una labor de detección de posibles casos que necesitan ayuda de los recursos públicos, ampliando así el conocimiento que se tiene sobre las necesidades de cada barrio".



En estos momentos existen en Pamplona doce redes creadas por vecinos y vecinas y una más está en fase de configuración, por lo que su ámbito de actuación abarca prácticamente toda la ciudad.



En concreto, actúan en los barrios de Casco Antiguo, Iturrama, Mendillorri, San Juan, Segundo Ensanche, Etxabakoitz, Milagrosa- Azpilagaña, Rochapea, Ermitagaña-Mendebaldea, Txantrea, San Jorge y Soto Lezkairu; y está en creación la de Buztintxuri.



En algunos casos llega a haber una bolsa de hasta 200 personas voluntarias, lo que demuestra "una gran solidaridad vecinal, y según los barrios, cuentan con el respaldo de asociaciones de carácter comunitario que existían con anterioridad", han resaltado desde el Ayuntamiento.

Las personas que necesiten ayuda pueden contactar directamente con las redes vecinales o a través del Área de Acción Comunitaria en el correo electrónico centroscomunitarios@pamplona.es o en el teléfono 948420561.



BOLSA DE VOLUNTARIADO



Las demandas de las personas que necesitan ayuda llegan a través de las unidades de barrio, de los centros de salud o de las redes vecinales, que han puesto a disposición de la ciudadanía teléfonos y correos de contacto. Una vez conocida la demanda, las personas responsables de la red activan la bolsa de voluntariado para dar cobertura a la necesidad.



En el caso de que la situación no sea abordable por parte de la red, se comunica a los recursos públicos para buscar otras alternativas.



Los trabajos que se están realizando son compras de alimentación y medicamentos, sacar la basura, reparto de material escolar, apoyo al banco de alimentos en las entregas, distribución de material de protección, encargos del centro de salud como llevar recetas médicas, y, en general, las que pide cada persona según lo que necesita.



Conforme las redes se van conociendo y se afianza la coordinación se está produciendo un aumento de las solicitudes, llegando en algún barrio a realizar hasta 35 actuaciones en un día.



Las personas que colaboran en esta iniciativa cumplen las medidas de protección e indicaciones de las autoridades sanitarias y está muy presente que la situación actual exige que no haya presencia en la calle.



Por esta razón, se abordan las necesidades bajo este principio, reduciendo a lo estrictamente necesario el tránsito por la vía pública de la persona voluntaria y con el conocimiento del Ayuntamiento para posibilitarlo.



Incluso en algún barrio han creado una aplicación para poder situar en un mapa a las personas voluntarias y así unir las demandas con un criterio de cercanía para dar un mejor servicio y garantizar la mayor seguridad.



Desde el Área de Acción Comunitaria, además de apoyar el trabajo de las redes vecinales, se les ha dotado de material de protección como guantes y mascarillas para las personas voluntarias.

