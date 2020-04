01/04/2020 a las 06:00

Hay imágenes que nos acompañan. Susurran sentimientos a los que muchas veces encontramos complicado añadirles palabras. Puede que, en esa confusión de los primeros días de confinamiento, la idea gestada por un vecino de Erripagaña al calor de las cuatro paredes de su casa fuera la mecha indicada para que, gracias a las redes sociales, todos fuéramos conscientes del tremendo esfuerzo que estamos realizando.



Desde la calle Londres, confinado, Jerónimo García-Fresca no pudo contenerse y, dejando escapar la pasión que le acompaña desde siempre, se puso manos a la obra para elaborar una llamativa muestra de apoyo, respeto y admiración hacia quienes estos días tan complicados están apretando el acelerador en beneficio de toda la sociedad. Trabajador en el mundo de la comunicación, este licenciado en Bellas Artes explica cómo su pasado como videojockey (aquellos creadores que generan sesiones visuales mezclando en directo imágenes con música u otro tipo de acción) le llevó a proyectar desde su salón un pequeño vídeo de unos dos minutos en los que, a través de distintas fotografías, da gracias a los sanitarios.



Instantáneas cargadas de emotividad, ya que, de una u otra manera, todos estamos conectados con quienes estos días se esfuerzan en exprimir los recursos en la lucha contra el dichoso coronavirus. “Mi único miedo en aquella primera proyección era no molestar a los vecinos del edificio de enfrente”, admite. Todo lo contrario. Quienes tuvieron (y tienen) la oportunidad de ver cada noche a las ocho en punto, cada una de las creaciones de este trabajador de Funtsak están agradecidos.



MEJORADO



Tanto que ahora es el propio Jero el que sigue mejorando día a día. “Incorporo frases, reflexiones... Y por descontado que he añadido fotografías del resto de gremios que siguen al pie del cañón, como policías, transportistas, limpiadoras, cajeras...”, enumera a ritmo frenético.



La repercusión fue tal que entre los miles de mensajes virales que estos días copan las redes sociales, se coló el suyo. Y lo hizo con fuerza. “Se ha hecho eco mucha gente, estoy contento porque no era mi intención en absoluto”, valora. Nacido en 1975 en Pamplona, el objetivo que se ha marcado Jero no es otro que el de despertar el gusanillo de la proyección entre más vecinos. “Quiero prestar mi creación para que quienes cuenten con herramientas y no sepan cómo elaborar un vídeo propio, puedan poner el mío”, expresa con idea de mantener la dinámica hasta que el confinamiento diga ‘se acabó’.



“Tenemos que improvisar contra lo que está pasando y todas las ideas son buenas”, añade quien ya se encuentra pergeñando la proyección de esta próxima noche.

Cada día, un paréntesis de ‘buen rollo’

La incitativa de Jero, repetida en otros puntos de la ciudad, simplemente quiso despertar ese momento simpático en un barrio que, como el resto del país, se consume poco a poco en aislamiento, en cuarentena. De este modo, ya son muchas las citas que Erripagaña repite cada tarde. Desde música, interpretaciones a capella o aplausos para los más pequeños. Cualquier gesto es más que bienvenido. “Se trata de una zona en la que vive gente con perfil joven, con hijos y no les molesta que la animación forme parte de la agenda”, entiende el artífice. Cuando entramos en la tercera semana de parón social, los vecinos no tienen intención de rendirse. “Seguiremos al pie del cañón, siempre será positivo”.