Campaña municipal de apoyo a los comercios y hosteleros afectados por el coronavirus

Actualizada 01/04/2020 a las 11:18

El Ayuntamiento de Pamplona ha lanzado una campaña de apoyo al comercio y la hostelería de la ciudad, especialmente a quienes han tenido que cerrar sus negocios durante estos días. “Pamplona parada, Pamplona preparada” es el primero de una serie de vídeos y acciones con las que el Consistorio quiere acompañarles en estos momentos difíciles y ofrecer todos los medios que están a su alcance para apoyarles en lo posible, como son la web y las redes sociales municipales, que servirán de escaparate para su venta online.

Esta campaña se suma a las medidas que el Ayuntamiento ya está adoptando en el ámbito económico para aumentar la liquidez del conjunto de negocios en Pamplona, así como de la ciudadanía, así como para reducir tributos municipales. En este sentido, el Consistorio va a aplazar el pago de los impuestos de circulación, contribución, Impuesto Actividades Económicas (IAE), vados y terrazas, que permitirán aumentar la liquidez de la ciudadanía durante los próximos meses en unos 30 millones de euros. Además, el Ayuntamiento ha pedido al Parlamento de Navarra que modifique la Ley Foral de Haciendas Locales para poder hacer reducciones o bonificaciones en IAE y contribución urbana. Por último, también trabaja para promover la modificación de otras leyes tributarias forales o la adopción de medidas extraordinarias. De esta manera, el Ayuntamiento quiere apoyar a la ciudadanía y a los comercios, hosteleros y demás negocios de la ciudad que se han visto afectados por la crisis sanitaria para que puedan seguir adelante una vez que se supere la situación generada por el Covid-19.

PAMPLONA PARADA, PAMPLONA PREPARADA

“No sabemos cómo ha ocurrido. No sabemos qué medidas habrá que tomar. No sabemos cuánto va a durar. No sabemos cuánto vamos a perder… No sabemos cuánto nos va a costar salir. Sólo sabemos una cosa: todos juntos lo vamos a superar”. Con este mensaje, el Ayuntamiento quiere trasladar que comparte la preocupación por la situación, las dificultades que genera, pero también la confianza en que superaremos esta crisis.

A este vídeo, realizado por Artworks Comunicación, seguirán distintas acciones de comunicación para el apoyo al comercio y a la hostelería. Así, la web municipal se convertirá en escaparate online para el conjunto de establecimientos de la ciudad. En colaboración con las Asociaciones de Comerciantes de la ciudad, se identificarán aquellos que estén abiertos y los que están cerrados, pero tienen implantado un sistema de venta a distancia. Además, la web y redes municipales serán un espacio de encuentro del comercio y hostelería cerrados con la ciudadanía, donde se podrán dejar mensajes de vídeo para que compartan cómo están parados y preparados para cuando se supere esta situación.

Otras acciones buscarán facilitar a la ciudadanía, especialmente a la población más mayor que no es usuaria de Internet y redes sociales, que se quede en casa y pueda realizar la compra por teléfono. En este sentido, se está editando un folleto de los mercados municipales, con el directorio de puestos y teléfonos para facilitar la compra llamando a un número de teléfono. Este folleto se distribuirá mañana jueves a través de los dos periódicos de mayor difusión en la ciudad, Diario de Navarra y Diario de Noticias, y podrá descargarse en la web municipal www.pamplona.es/coronavirus/escaparate-online .

centro de salud en días de labor; si solo requieres información, llama al 948 290 290; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al 112. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas. Sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante el coronavirus . Frente a las noticias falsas, haz caso solo a fuentes oficiales y a la información, veraz y contrastada, de los medios de comunicación. Si tienes dudas o presentas síntomas puedes llamar a tu; si solo requieres información, llama al; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas.