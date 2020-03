31/03/2020 a las 06:00

Casi desde el minuto uno del estado de alarma, cuando todavía costaba imaginar el alcance de la situación o la manera de afrontarlo, surgieron los primeros grupos de voluntarios en diferentes puntos de la comarca. Ofrecieron su, teórica, situación de menos riesgo, por la condición física, para hacer las compras o recados imprescindibles de aquellos grupos de población a los que se recomendaba no salir de sus domicilios por edad o patologías previas. Jóvenes en Beriáin. Veteranos y jóvenes en Barañáin. Ellos fueron los primeros en propagar por redes sociales y contactos sus números y direcciones para formar listas, de voluntarios y de necesidades. Pronto también los primeros ayuntamientos empezaron a prepararlas en coordinación con esos colectivos solidarios, como Villava o Huarte. O a recordar que con su personal estaban al frente para asumir esos servicios, como Aranguren o Barañáin. Después se han ido sumando otros, como Ansoáin, Orkoien, la mancomunidad de Huarte y Esteribar, Valle de Egüés, Noáin (Valle de Elorz)... Diferentes vías para hacer llegar esa atención que no cesa, porque aunque algunos familiares ahora están en casa para hacerlo por ellos, surgen otras situaciones en las que los más “vulnerables” precisan esos cuidados que tanto se ofrecen. Y en medio de esta vorágine de iniciativas los que no han parado de trabajar y llevan el grueso de esa atención en los primeros compases son los servicios sociales y de atención a domicilio. Áreas de trabajo que en la comarca de Pamplona están mancomunadas en algunos casos y que otros, los de mayor población, gestionan directamente.



En otros casos, personal que ha visto reducida su carga de trabajo, como servicios exteriores o jardines, se han reconvertido en “brigadas sociales”.



En muchos ayuntamientos apenas han tirado de esas listas de voluntarios, aunque estas siguen creciendo y atentas. Tampoco faltan los que en días festivos han seguido acudiendo a domicilios, como relataban desde Villava. “No ha hecho falta todavía tirar de voluntarios. Se coordinan desde el área los trabajos. Y además hacen su propio voluntariado porque ven la situación en la que quedan los usuarios. Pero no puede ser. Una hora de una trabajadora profesional hay que pagarla”, reconocía la semana pasada el alcalde de Villava, Mikel Oteiza, ejemplarizando el papel de tantos trabajadores sociales y familiares que, en diferentes equipos, coordinan y se reparten la atención en los municipios.



REPARTO DE COMIDA



En Aranguren tenían claro que la atención la tenían que llevar a cabo los profesionales. Por prevención y protocolos. Y así se ha hecho en esta primera etapa.



“Con mucho estrés y agobio en algunos momentos para los trabajadores. Es una situación muy complicada para todos, pero así se ha pensado que es mejor”, decía la concejal delegada, Chelo Gallego. Al trabajo y la atención habitual se une el reparto de la comida a los habituales usuarios del comedor saludable. “Inicialmente se pensó que fueran las familias las que lo recogieran, pero al final se vio más factible hacerlo llegar a las propias casas”, desvela el alcalde de Aranguren, Manuel Romero.



Y son los propios usuarios de estos servicios los que a veces hacen de transmisores de necesidades. “A lo mejor vas a casa de una señora y se acuerda de su amiga, de cómo estará éste o aquella. Y así se puede hacer un seguimiento de otros casos también necesitados”.



Porque el seguimiento por teléfono es otro de los protocolos puestos en marcha en varias localidades. Se intenta sacar una lista de personas que viven solas para ir viendo cómo está y ver si tienen necesidades. Lo han hecho de esta forma en la mancomunidad de Esteribar y Huarte, en Ansoáin,... “Se trata de no dejar a nadie desasistido estos días y de cuidarnos unos a otros”, insiste Ander Oroz, alcalde de Ansoáin.



En Barañáin también han combinado voluntariado y trabajo social municipal. El grupo que se ha impulsado estos días, con un centenar de personas, y la plataforma social que lleva el centro de distribución de alimentos han conseguido finalmente, tras anunciar su cierre temporal, mantener el servicio. El personal voluntario prepara los paquetes para las familias usuarias. Lo reparte el personal municipal. Como en Noáin. Allí se ocupan de llevar comida y otros bienes esenciales a familias en las que todos sus miembros están en cuarentena.

DÓNDE CONTACTAR

1 Ansoáin. Red de voluntariado: 689311304 y zaintza.antsoain@gmail.com.

2 Aranguren. Servicio de ayuda para personas con problemas de autonomía o discapacidad: 948151382, de 8.30 a 14.30 horas.

3 Barañáin. Atención a colectivos vulnerables o en riesgo: 948199870. Red de Cuidados Comunitaria frente al Covid 19: 644659113.

4 Berriozar. Un grupo de jóvenes impulsa la red solidaria para compras y otras necesidades. 634403537.

5 Huarte. Red de ayuda domiciliaria (Juventud, Servicios Sociales, Centro de Salud, Eraiki y Munduko Argia y comercios): 948333223. Huarte Solidario: Para personas solas (y avisos): 948333223 (mañanas) y 621228638 (tardes).

6 Orkoien. Red de apoyo vecinal para personas vulnerables: 948321031 y ssbb@orkoien.com.

7 Noáin (Valle de Elorz). Brigada de ayuda ciudadana (empleados de Jardinería, Servicios Múltiples y Servicio Social de Base): avisos en el número 948318287.

8 Villava. Red de voluntarios: para inscribirse en el 948130734 o ssbase@villava.es.

9 Valle de Egüés. Programa “Acompañándote” y “Compramos por ti: inscripción en el 948331650 o ssb-ogz@egues.es