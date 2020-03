Un canal de YouTube protagonizado por menores y sus propuestas para estos días

Actualizada 30/03/2020 a las 16:38

El Ayuntamiento de Pamplona, como entidad incluida en el programa Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF, está impulsando la difusión de un canal de YouTube donde los protagonistas son niños, niñas y adolescentes que a través de sus propios vídeos cuentan cómo están viviendo el confinamiento en casa. Y hacen propuestas de lo que a ellos les ha gustado, enseñan lo que saben hacer o dan ideas de cómo pasar buenos ratos. UNICEF Comité Español y Alcantara Family Foundation han lanzado esta propuesta con el objetivo de hacer más visible la infancia y la adolescencia en momentos como éste y contribuir a que sean días más entretenidos sin perder la visión formativa.

Así, puede ser una fuente de nuevos planes y a la vez dar la oportunidad a menores que tengan interés para que aparezcan en un nuevo programa. Denominado Clip Club TV, quiere ser una propuesta diferente y diaria. Básicamente, trata de contar qué actividades hacen sus protagonistas en casa para pasar mejor las horas, pero siempre teniendo en cuenta que se puedan hacer en cualquier otro hogar.

UN MENSAJE PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PAMPLONA

Precisamente, cuando ha pasado ya el ecuador de esta situación de confinamiento en los hogares, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha querido lanzar un mensaje de ánimo a los más pequeños. Y se ha centrado en ellos porque también ellos están haciendo un gran esfuerzo, en muchas ocasiones sin entender muy bien el motivo que les ha llevado a no salir de casa, a no poder jugar en el parque y a no poder ver a sus amigos. “Sé que estáis aburridos, sé que tenéis ganas de salir a la calle y jugar con los amigos. Pero hoy toca seguir en casa. Hay que tener un poquito de paciencia”, comienza el vídeo, que está disponible aquí , en las redes sociales de Ayuntamiento y en la web www.pamplona.es/coronavirus .

En su intervención, el alcalde anima a los niños y niñas de Pamplona a ver el lado bueno de esta situación tan compleja: la posibilidad de hacer cosas que antes, por el ritmo diario de actividades, era imposible hacer. Disfrutar de los juguetes, de una buena película, de la compañía de papá y mamá son alternativas que ahora se presentan a diario y que es importante saborearlas. Maya se despide con un “Yo me quedo en casa”, no sin antes animar a los pequeños a seguir saliendo al balcón cada día a las 20 horas para aplaudir a todas las personas que día a día están trabajando por acabar con la pandemia y recordando que “también estar en casa tiene sus cosas divertidas”.

CHEF IMPROVISADOS O CRÍTICOS LITERARIOS

Y una de esas cosas entretenidas es este nuevo canal de YouTube que ha puesto en marcha Unicef por y para los niños. Compartir el libro que han leído, la película que han visto o la serie que siguen, recomendándola y explicando por qué les parece que a otras personas les puede interesar, son algunos ejemplos de vídeos que los más pequeños pueden subir a esta nueva plataforma de entretenimiento. También qué música escuchan para ponerse de buen humor; si se han inventado un juego y contar cómo funciona; si a alguien le gusta la cocina y ha hecho una receta fácil y divertida... O incluso, dada la situación creada por el coronavirus, se puede contar cómo se organiza la familia estos días o se alguien considera que puede haber menores que no saben lavarse las manos hacer un vídeo demostrativo con una técnica depurada.

La lista de opciones para mostrar al público a través de un vídeo es totalmente abierta, ya que también se pueden incluir coreografías y bailes, ejercicios de deporte en la habitación, dibujos experimentales, cuentos inventados, manualidades, juegos de cartas, origami o trucos de magia.

Entre los consejos para hacer los vídeos se encuentran grabar en formato horizontal con el móvil, la tableta o el ordenador, procurar que alrededor no haya mucho ruido para que se escuche mejor; evitar gravar de espaldas al sol para que no quede al contraluz, mirar a la cámara intentando ser natural como si se contara a un familiar y que las grabaciones tengan como máximo una duración de minuto y medio. Para subir los vídeos hay que conectarse únicamente a www.clipclubtv.com y hacerlo.

El Programa Ciudades Amigas de la Infancia (CAI) está impulsado por UNICEF Comité Español, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA). Se creó para impulsar y promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el ámbito local, promocionar la participación de los niños, niñas y adolescentes en todos los temas que les afectan, y fomentar el trabajo en red entre los distintos municipios que forman parte de esta iniciativa. El objetivo es que se diseñen e implementen políticas públicas eficaces para mejorar el bienestar de los menores, defendiendo sus derechos, fomentando su participación y haciendo de las ciudades entornos más habitables, especialmente para los más jóvenes.