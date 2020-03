25/03/2020 a las 06:00

La tómbola de Cáritas sigue trabajando. “No con normalidad porque se toman muchas medidas, pero sí con todos los trámites”, apuntaba este martes su responsable, Ana Urmeneta.

En la Tómbola no tenían noticia de las palabras del alcalde Enrique Maya, respecto a un hipotético aplazamiento de los Sanfermines. “No sabemos qué ha dicho”, precisó Ana Urmeneta y subrayó, en todo caso que, trabajan “día a día”. “No estábamos preparados para esto, si hay cambios nos adaptaremos, de momento seguimos trabajando vía mail o por teléfono y en Caritas se ha reducido la atención presencial, no hay sala de espera...”, explicó. “Vamos día a día, de aquí a dos meses, no sabemos qué va a pasar”, evidenció.

La tómbola vive este año una fecha especial. Cumple su 75 aniversario y para ello, contará con una estructura nueva,. El montaje suele comenzar habitualmente unos veinte días antes de la inauguración, “normalmente después del puente de mayo, aunque es el ayuntamiento quien lo indica”. La inauguración es el último sábado de mayo.

En todo caso, este año las fechas pueden variar, en función de las decisiones que tome el ayuntamiento y del transcurso de la propia pandemia.

