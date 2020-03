24/03/2020 a las 06:00

La cita era a la una de la tarde. Nerviosos para que pancartas y globos estuvieran preparados. Era una quedada vecinal, de calle, de barrio. De personas que no pueden salir de casa y entienden a la perfección qué significa cumplir años y que ni siquiera dos novios puedan besarse. Seis días después de requerirse el confinamiento, Leyre Berisa Grande, profesora del Liceo Monjardín de Pamplona y vecina de Mutilva, cumplía años. Y no hacía de cualquier manera. De hecho, recibió un regalo que, en sus propias palabras, “nunca hubiera imaginado”. Orquestado bajo la batuta de su pareja, sus padres y su hermana pequeña, Leyre salió a la terraza con intención de tomar el vermú junto a los suyos.



Pero en lugar de aceitunas y una cerveza, le esperaban los gritos, aplausos y cánticos de todos sus vecinos. Hubo quien incluso tiró de saxofón. Canciones que dieron rienda suelta a esa pequeña píldora de alegría que todos debemos tomar a diario, especialmente estos días tan extraños. “Todavía no sé muy bien qué decir, estoy abrumada”, relataba vía whatsapp. “Me han hecho olvidarme por completo de la situación tan grave por la que estamos atravesando”, valoraba.



Y en una reflexión más cuidada, la homenajeada dejaba entrever que el coronavirus, además de todo lo malo, está uniendo cada vez más a la gente. “Ojalá supiéramos quién cumple años todos los días...”, suspira quien sabe que el recuerdo nunca caducará. El sábado fue el día de Leyre en Mutilva. Pero también el de Aimar en Sarriguren, el de Víctor en Itaroa y seguramente el de muchos más. Para todos, feliz cumpleaños.