24/03/2020 a las 06:00

Esta vez no dependerá de la lluvia. En la próxima Semana Santa no se celebrará ninguna procesión en Pamplona. El estado de alarma lo prohíbe de facto; el decreto del arzobispo Francisco Pérez ya corroboró que se suspendían mientras continuaran las medidas y ahora se confirma con la prolongación quince días más del confinamiento.



Luis Javier Fortún es prior de la Hermandad de la Pasión, entidad que organiza las procesiones de Semana Santa en Pamplona. Desde su sede en la calle Dormitalería preparan durante todo el año los actos en los que participan unas 2.000 personas. La ciudad cuenta, además, con la Hermandad de Paz y Caridad, encargada de portar el paso de la Dolorosa.



Fortún explicó este lunes que la Hermandad comunicó en su momento la suspensión del septenario de la Dolorosa y su traslado. “Después, el decreto del arzobispo indicaba que se suspendían todas las procesiones mientras continuara el estado de Alarma, nosotros nos adaptamos a él y, como ahora se anuncia la prórroga, sigue en vigor y, por tanto, es de facto”, precisa. “En cuanto se apruebe en el Congreso quedan suspendidas, no hace falta que la Hermandad se posicione. Nosotros obedecemos al arzobispo y él se adapta al estado de Alarma”, agrega el prior.



La Semana Santa se celebrará, por tanto, en cada casa. “Otro decreto del Vaticano establece que los sacerdotes pueden decir misa en Jueves Santo sin epopulo, es decir, sin gente. Esas eucaristías, los cultos de Semana Santa, se retransmitirán por televisión, con una oración especial para los enfermos”, alude al comunicado. “Cada uno puede vivir el espíritu de la Semana Santa: oración, sacrificio y limosna, buscar fórmulas para adecuarse”. Afirma que la Hermandad asume la situación “con total paz y tranquilidad”. “Nuestro deseo e ilusión es sacar las procesiones, pero antes está colaborar con la salud pública, el bien común es presupuesto básico”, entiende.



La gripe de 1918, la gran pandemia del siglo XX, no suspendió la procesión del Santo Entierro en Viernes Santo. El propio Luis Javier Fortún, doctor en Historia, recuerda que fue el ejército americano el que propagó la enfermedad en Europa. “En la primavera de 1918 llegaron más de un millón de soldados americanos y en verano se expande hasta el ejército alemán. Se le llamó gripe española porque España era país neutral y no se censuraban informaciones sobre la gripe, cosa que sí sucedía en otros países”, apunta y refleja, por tanto, que la gripe llegó unos meses más tarde de aquella Semana Santa.



El Viernes Santo, 10 de abril, los pasos estarán en la quietud de la calle Dormitalería.

Otra manera de vivir el tiempo de Cuaresma



La Diócesis, las parroquias, buscan otras fórmulas para compartir el culto de la Semana Santa con los fieles, tratar de llegar a ellos, a través de los medios de comunicación o de las redes sociales. Uno de los ejemplos es “la meditación como preparación a la Semana Santa” que este lunes propuso la parroquia de San Lorenzo. Se prolongará durante toda esta semana, con una cita, a las 17 horas, con el padre Antonio Viguri, superior de los Carmelitas en Pamplona. Se puede seguir en www.capillasanfermin.com.

centro de salud en días de labor; si solo requieres información, llama al 948 290 290; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al 112. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas. Sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante el coronavirus . Frente a las noticias falsas, haz caso solo a fuentes oficiales y a la información, veraz y contrastada, de los medios de comunicación. Si tienes dudas o presentas síntomas puedes llamar a tu; si solo requieres información, llama al; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas.