Coronavirus Navarra: La Policía Municipal de Pamplona recuerda qué no se puede hacer

Actualizada 18/03/2020 a las 20:29

La Policía Municipal de Pamplona ha recordado en sus redes sociales qué conductas no están permitidas durante este estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus.

Recuerda que la norma obliga a permanecer en el domicilio salvo excepciones muy contadas:

-No se puede ir de puente a una segunda vivienda

-No se puede ir al pueblo

-No se puede ir a pasar el día de San Jose al monte

El cuerpo policial recuerda estas medidas se tomar "por tu seguridad y la de todos".