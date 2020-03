18/03/2020 a las 06:00

Las personas sin techo también deben permanecer confinadas. Así es cómo se encuentran los 42 usuarios del Centro de Atención a Personas sin Hogar de Trinitarios, que no pueden salir del recinto aunque se encuentren en Pamplona de paso. Este centro que depende del Ayuntamiento tampoco puede admitir a más usuarios porque está al límite de su capacidad y por seguridad.



El Área de Servicios Sociales admite que el problema son aquellas personas que viven en parques y jardines de la ciudad y se niegan a hacer uso de los centros de acogida. Debido al estado de alarma, estas personas van a ser instadas a permanecer confinadas, al igual que el resto de la población. Para ello, el Ayuntamiento está preparando el albergue de peregrinos Jesús y María, en la calle Compañía 4, que desde el viernes ha dejado de atender a turistas.



Este albergue es gestionado por Aspace, pero esta fundación no va a ser la encargada de atender a los ‘sin techo’. El Ayuntamiento está en conversaciones con el Gobierno de Navarra. El objetivo es que personal técnico cualificado de la Administración foral atienda a los sin techo mientras que el consistorio se encargaría de la manutención, limpieza y logística de la instalación. De momento, el Ayuntamiento quiere llevar a cabo una limpieza profunda del albergue y acondicionarlo para que los transeúntes puedan permanecer una larga temporada en el edificio.



Por otro lado, el Comedor Municipal de Pamplona de la calle del Carmen 25 mantiene su horario de funcionamiento habitual de lunes a domingo de 11.30 a 16 y de 18.15 a 21.15 horas. A él pueden acceder las personas que cuentan con autorización concedida por las unidades de barrio o por personal técnico de alta exclusión.



En el centro de Trinitarios se intenta mentalizar a los usuarios de que deben pasar una larga temporada sin salir a pasear, ni siquiera al cercano paseo del Arga. Este centro posee un salón social y un taller ocupacional. Los residentes están obligados a colaborar en las tareas de limpieza y a trabajar en el taller.



El centro de Trinitarios tiene tres programas de acogida. Para empadronados en Pamplona existe la opción de una estancia de hasta seis meses en función de la valoración de los Servicios Sociales. Para los transeúntes itinerantes, sólo se permite pasar un máximo de tres noches. Y cuando hay ola de frío, existe un protocolo para acoger a un mayor número de personas. Actualmente hay alojados 28 usuarios empadronados y 14 itinerantes. Se da la circunstancias de que tres de los residentes se encuentran aislados por motivos de salud.



LOS SERVICIOS DE CARITAS



Cáritas Navarra, por su parte, mantiene abiertos todos sus servicios y programas asistenciales, pero se han modificado los protocolos y las formas de atención, explica su director, Ángel Iriarte. Así, el programa de acogida se gestiona telefónicamente. El comedor social de Burlada sigue abierto para los residentes, que no pueden abandonar el centro. Sin embargo, todos los días se reparten en la puerta alimentos envasados. Esta labor se realiza de forma ordenada para evitar aglomeraciones. Lo mismo ocurre en el Centro de Día San Miguel, donde se atiende de uno en uno. Todos los trabajadores y voluntarios llevan equipos de protección y deben cumplir las normas de higiene. “Aunque son muchos los voluntarios dispuestos a echar una mano, a los de mayor edad les hemos pedido que no vengan. A algunos nos ha costado convencerles”, comentaba Iriarte.