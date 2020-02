Actualizada 09/02/2020 a las 10:51

Intransitable. Así califican vecinos, corredores, ciclistas y viandantes en general el estado en el que se encuentran algunos tramos del parque de la Taconera de Pamplona. A sabiendas de que se trata de un espacio verde y el asfalto no es para nada una solución al problema, los afectados están convencidos de que “algo hay que hacer”.



El inconveniente surge con los numerosos socavones existentes a lo largo y ancho de este gran pulmón central de la ciudad. Según exponen los interesados en solventar el asunto, el parque necesita de mejor conservación por parte del Servicio de Jardines del Ayuntamiento de Pamplona. El tránsito de los numerosos viandantes que a diario atraviesan la Taconera, unido a las condiciones meteorológicas típicas del invierno, con lluvia y frío, trae como consecuencia directa que la realidad empeore.



MENOS VISIÓN



Entre quienes frecuentan el parque hay numerosos corredores que eligen este terreno para salir a hacer deporte. “Es imposible coger ritmo en determinados momentos porque tropezarte es sumamente fácil”, sostiene Izaskun Grijalba, aficionada al running tres días por semana. Obstáculo que se agrava, continúa, cuando atardece y la oscuridad hace más difícil ver con claridad los agujeros. “No es la primera vez que me retuerzo un pie”, se sincera esta pamplonesa.



Esa misma percepción mantienen quienes circulan en bicicleta por el parque. “La rueda a veces se cala en los charcos. Eso sin contar con cómo te pones de barro...”, suspira Juantxo Marcos, aficionado a las dos ruedas.



Así las cosas y entendiendo que el barro es parte del ambiente, los afectados piden a los técnicos que le den una vuelta a la Taconera. “Es un espacio muy utilizado por muchos ciudadanos y que no esté todo impracticable, resbale y los socavones no se arreglen es algo que debe tenerse en cuenta”, añaden los asiduos.

Selección DN+