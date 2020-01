El PSN, a Maya: "Muchas de las inversiones que se harán son propuestas socialistas"

Actualizada 02/01/2020 a las 12:11

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Pamplona se ha mostrado este jueves "satisfecho" de que "muchas de sus iniciativas para las inversiones financieramente sostenibles (IFS) se vayan a ver materializadas, donde se incluyen acciones de movilidad sostenible, mejoras en los barrios, vivienda social y arreglos en colegios públicos". Sin embargo, han criticado que "Navarra Suma se niegue al diálogo con los grupos y critique la actitud del PSN en vez de reconocer que muchos son proyectos impulsados por los socialistas".

En este sentido, los socialistas han querido "poner en valor la próxima ejecución de los corredores sostenibles de San Jorge y la Txantrea; la renovación del césped del campo de fútbol, la transformación de la zona del patinódromo en un nuevo parque para el barrio y el derribo de las casas de Gridilla en San Jorge; la reurbanización y mejora de redes en varias calles de la Txantrea; y la rehabilitación de varias viviendas municipales en San Pedro para ponerlas a disposición como medida de emergencia habitacional".

Igualmente, han indicado en un comunicado que "ya son una realidad otras propuestas socialistas como los nuevos aseos de la plaza de la Cruz, la regeneración del entorno del polideportivo de Ermitagaña a través del arte urbano o la renovación de varias calles en Mendillorri Alto", y que ya están en ejecución "la mejora de la plaza del Búho de Azpilagaña y la modernización de la Unidad de Barrio de Servicios Sociales de La Milagrosa". Han añadido, además, que "todas estas iniciativas recibieron el voto en contra de UPN".

Asimismo, el grupo socialista ha apelado "al diálogo entre los diferentes grupos municipales del Ayuntamiento de Pamplona" para acordar las "futuras modificaciones presupuestarias que habrá que realizar en los próximos meses", tras la prórroga presupuestaria como consecuencia de la no aprobación del presupuesto para 2020. Un rechazo en el que los socialistas se "reafirman", ya que no comparten "el modelo de ciudad de Navarra Suma" y el hecho de que el equipo de Gobierno "siga sin asumir que no tiene mayoría absoluta".

El PSN también se ha comprometido a apoyar en los próximos plenos "la refinanciación de proyectos que tienen subvenciones del Gobierno de Navarra y de la Unión Europea, así como la continuidad de las IFS aprobadas en 2019", y a reivindicar "acciones de mejora en barrios y de mantenimiento del espacio público, así como políticas de movilidad sostenible, vivienda, medio ambiente y de lucha contra el cambio climático".

