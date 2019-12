Actualizada 06/12/2019 a las 16:38

La Cafetería de la Casa de la Juventud ha organizado para la próxima semana una serie de charlas sobre los videojuegos y las drogas, dentro el programa ‘Cafateando…’, que desde mayo acerca a la juventud actividades abiertas y gratuitas. En el ambiente distendido y de encuentro que caracterizan estas charlas, profesionales de distintos ámbitos aportarán su granito de arena para orientar y asesorar a los jóvenes en el uso de los videojuegos y prevenir el consumo de drogas.

La primera de las propuestas será el lunes día 9, cuando la psicóloga Idoia Ángel, de la Asesoría Psicológica de la Casa de la Juventud, aborde un tema clave en entre los jóvenes: los videojuegos. Bajo el título ‘¿Hablamos sobre el límite entre la afición y la adicción a los videojuegos y otros juegos o aplicaciones?’, esta profesional analizará el protagonismo que han cobrado las nuevas tecnologías en el campo del entretenimiento, especialmente a través de los videojuegos, las diferentes apps de juegos y las apuestas que se ofrecen online o en locales especializados. La charla servirá para advertir de que una afición puede pasar a convertirse en adicción cuando se dedican demasiado tiempo y recursos, y aportará claves para aprender a distinguir entre un uso saludable de estas plataformas y un exceso de consumo que lleve a una adicción.

Esta sesión de ‘Cafeteando…’ aspira a ser un punto de encuentro para la reflexión conjunta, un espacio en el que las personas jóvenes de 14 a 30 años que se quieran acercar puedan participar aportando sus conocimientos sobre el tema, sus experiencias, dudas, inquietudes y puntos de vista en un ambiente relajado y distendido.

PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS CON HEGOAK

Con esa misma aspiración se ha programado para el martes día 10 una charla con la asociación Hegoak para abordar los problemas asociados al consumo de drogas. En esta ocasión, participará Leire Blaskiz, quien pondrá sobre la mesa la labor de esta entidad sin ánimo de lucro en la prevención de los problemas asociados al consumo de sustancias.

Hegoak apuesta en la reflexión para la toma consciente y voluntaria de decisiones sobre el consumo de drogas. Creada en 1994, la asociación tiene como máxima una frase sobre la que estructura toda su actividad de concienciación: ‘Si no sabes por qué dices NO, será más fácil que acabes diciendo SÍ’. Por ello, trata de favorecer el desarrollo de habilidades y capacidades personales de los jóvenes para poder decir no con convicción.

Ambas charlas son gratuitas y no requieren inscripción previa. El único requisito es tener entre 14 y 30 años y estar interesado en el tema. La cita, los dos días, será a las siete de la tarde en la Cafetería de la Casa de la Juventud.

TARDE DE CARTAS

Las actividades de ‘Cafeteando…’ de esta próxima semana terminarán el jueves 12, con ‘La tarde de…’. En esta ocasión, será una tarde de torneo de cartas, dinamizada por Fermin Guerrero. En cada espacio de la cafetería se jugará a un juego diferente (mus, pumba, pinchazo etc.), entre las 19 y las 20 horas.

