EH Bildu reitera su ofrecimiento de diálogo al PSN en Pamplona

El candidato de EH Bildu a la reelección en la alcaldía de Pamplona, Joseba Asiron, ha reiterado su ofrecimiento de diálogo al PSN, partido que, ha remarcado, "tiene la llave" y que "por acción u omisión" puede hacer que se profundice en el cambio o "se entregue Pamplona a la derecha".

La víspera de la constitución del Ayuntamiento y acompañado por miembros de su grupo, Asiron ha comparecido en una rueda de prensa en la que ha defendido que un gobierno progresista liderado por EH Bildu es la "única alternativa real" a Navarra Suma y en la que ha insistido en que su compromiso de trabajar en ese sentido hasta mañana a las seis menos un minuto.

Asiron, quien espera el apoyo de Geroa Bai, aunque la coalición no le ha prometido nada, según ha reconocido, ha dicho no entender la "lógica política y personal que se oculta detrás" de quien dice no se va a sentar a hablar contigo pero si aceptaría tus votos para ser alcaldesa, en alusión a la socialista Maite Esporrín.

