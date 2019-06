Esporrín (PSN) descarta "absolutamente" apoyar a Navarra Suma y EH Bildu en Pamplona

Actualizada 11/06/2019 a las 08:05

La cabeza de lista del PSN-PSOE al Ayuntamiento de Pamplona, Maite Esporrín, ha descartado este lunes "absolutamente" apoyar tanto a Navarra Suma como a EH Bildu para que puedan acceder a la alcaldía de la capital navarra.



En una entrevista concedida esta noche a Navarra Televisión, Esporrín ha manifestado que por parte de su partido "está completamente descartado" apoyar al candidato de Navarra Suma (UPN, PP y Ciudadanos), Enrique Maya.



Igualmente ha afirmado que tienen "absolutamente descartado" el apoyo al candidato de EH Bildu, el actual alcalde, Joseba Asiron.



La candidata socialista, quien ha reconocido la dificultad de lograr su objetivo de acceder a la alcaldía, ha asegurado que están "optimistas", ellos han hecho su tarea y ahora dependen de lo que hagan de los demás.



En ese sentido ha aludido a las negociaciones que han empezado con Geroa Bai para ver si es posible un programa conjunto y que están todavía pendientes de cerrar.



De ser así sumarían siete escaños (5 PSN y 2 Geroa Bai), por lo que necesitarían el apoyo de los siete de EH Bildu para ser la lista más votada y superar al candidato de NA+ (13 concejales).



En ese caso, ha remarcado, dependerá de EH Bildu "si prefiere un gobierno progresista" o "dejar que la derecha", que los "partidos más conservadores, los que van en contra de los fueros navarros" se hagan con el gobierno municipal.



"Ellos (EH Bildu) decidirán", ha insistido la candidata del PSN, que ha aseverado que "por principios" no van a negociar "nada con Bildu".



Ha reconocido que de darse ese apoyo se repetiría la situación que se vivió en el Consistorio pamplonés en 1979 cuando el socialista Julián Balduz se hizo con la alcaldía con el apoyo de Herri Batasuna con los mismos votos que tienen los socialistas y los abertzales en la actualidad.



Cuestionada sobre la postura de la dirección nacional al respecto, ha sostenido que: "mientras no se negocie absolutamente nada con Bildu no importa lo que ellos hagan, es su problema, no el nuestro, nosotros vamos a seguir con nuestra hoja de ruta exactamente igual".

