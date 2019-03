Aranzadi impulsa una nueva candidatura en Pamplona

Actualizada 09/03/2019 a las 16:49

Aranzadi ha dado inicio este sábado a un nuevo proceso para impulsar una nueva candidatura para el Ayuntamiento de Pamplona para construir "un cambio valiente". Ha abogado, además, por confluir con Podemos, IU, Batzarre y Equo para "reforzar el espacio político que comparten" y contra "los aires rancios que soplan desde la derecha".



La nueva candidatura tomará el relevo a Aranzadi que, como agrupación de electores, desaparece por ley el próximo 26 de mayo. En este sentido, los concejales de Aranzadi Laura Berro, Armando Cuenca y Manuel Millera han confirmado que no integrarán las listas de la nueva candidatura en cumplimiento del código ético de Aranzadi que obliga a todos los cargos públicos y de libre designación a estar solo una legislatura en activo.



Medio centenar de personas, entre ellas representantes de Goazen Bilbao, Ganemos Avilés, Imagina Burgos y Queremos Noáin; han apoyado la presentación de esta "nueva iniciativa política de unidad popular, municipalista y feminista" que ha arrancado este mismo sábado y que celebrará sus primarias este mes de marzo. Ya está abierto el registro del censo para votar online, en su web www.aranzadi.info y en www.municipalistaspamplona.net, o a través de su correo electrónico aranzadi2015@gmail.com.



La presentación ha tenido lugar en el Patio de los Gigantes en Pamplona y ha corrido a cargo de la concejal de Aranzadi Laura Berro y el activista Andoni Romeo, que han leído un manifiesto en castellano y euskera.



Han llamado a construir lo que han denominado "el cambio valiente" y han destacado que "la ciudadanía de Pamplona espera que el próximo gobierno atienda de verdad las necesidades de ese 30% de personas que cobran en Pamplona menos de 1.000 euros al mes y a los que no les llega para pagar el alquiler". "Nuestros vecinos y vecinas quieren que sus representantes cobren sueldos más parecidos a los de la mayoría, que se acaben los privilegios de la clase política y poder participar de forma directa en las decisiones que afectan a sus vidas", han subrayado.



De la misma manera, han resaltado que van a defender "políticas feministas que pongan en el centro los cuidados y a quienes los tienen que soportar sobre sus espaldas: mayoritariamente las mujeres y, entre estas, mayoritariamente las más precarias y las migrantes".



También han hecho referencia a "las numerosas personas de esta ciudad que sufren la escalada de precios del alquiler". "Sin políticas valientes contra la vivienda vacía en propiedad de bancos, contra la turistificación y a favor de la vivienda pública las políticas de vivienda no son más que papel mojado", han remarcado.



"Más carriles bici y menos pelotazos urbanísticos; más escuelas infantiles y políticas de cuidados y menos fotos para la galería", han subrayado. "Porque los cambios valientes, los cambios que marcan la diferencia, solo se consiguen dándole la palabra a la gente común, a la mayoría. Un cambio valiente es convertir las promesas en realidades", ha concluido Laura Berro.



CONFLUENCIA CON PODEMOS, IU, BATZARRE Y EQUO



La candidatura municipalista ha llamado a confluir a Podemos, IU, Batzarre y EQUO con las que continúa en negociaciones y a las que plantea "ir de la mano para reforzar el espacio político que comparten las cinco fuerzas contra los aires rancios que soplan desde la derecha".



Una confluencia, ha destacado, basada en un código ético con limitación de mandatos para los cargos públicos y con tope salarial "claro e igual para todos los cargos públicos de confianza, trabajadores y asesores". Asimismo, la nueva candidatura apuesta porque la confluencia tenga un programa participativo y por que las asambleas abiertas a toda la ciudadanía sean "el ámbito máximo de decisión".



Igualmente, plantea la realización de primarias abiertas y proporcionales con listas abiertas y por la financiación a través de "préstamos militantes o crowdfundings", rechazando la financiación bancaria.

Selección DN+