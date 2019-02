UPN aboga por "reforzar" la pasarela de Labrit "con coste cero para el Ayuntamiento"

Actualizada 20/02/2019 a las 12:21

El portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Enrique Maya, ha abogado por "reforzar" la pasarela del Labrit, en lugar de desmontarla, y ha planteado que "todo lo que haya que hacerle lo paguen los seguros de los responsables", de forma que la intervención tenga "coste cero" para el Ayuntamiento.

Enrique Maya ha afirmado en una rueda de prensa que el expediente de la pasarela de Labrit "tiene unas cuantas lagunas pero concluye con un informe que dice que lo más recomendable es desmontar esa pasarela a la vista que está mal diseñada". Sin embargo, Maya ha resaltado que "hay otros informes que dan una solución para mantener esa pasarela". Por este motivo, se ha preguntado por qué el concejal delegado de Ciudad Habitable y Vivienda, Joxe Abaurrea, "decide dar una rueda de prensa de inmediato, cuando conoce el informe, diciendo que la va a desmontar".

El portavoz regionalista ha asegurado que "todas nuestras intervenciones hasta ese momento coinciden en su contenido con los informes que están en el expediente". Así, ha afirmado que "es posible apuntalar la pasarela, es posible una solución colocando un pilar" y ha remarcado que "el objetivo final es que no se desmonte la pasarela".

Maya ha destacado que "como el señor Abaurrea se ha dado cuenta de lo mal que lo ha hecho, se inventa un procedimiento que no es el que recoge en la rueda de prensa" en la que anunció el desmantelamiento de la pasarela. "Busca un ruido mediático", ha criticado.

El edil regionalista ha advertido de que el desmantelamiento de la pasarela de Labrit "puede generar problemas a la hora de defender nuestros intereses con los arquitectos que seguro van a ir al seguro". "Si tu quitas el elemento objeto de discordia, qué va a decir un juez: que no se va poder valorar si de verdad es cierto lo que dice el informe; y encima cuando los dos informes no coinciden", ha explicado.

Por todo ello, el regionalista ha manifestado que "ya vale de achacarme el intentar politizar este asunto" cuando "lo que estoy intentando es que se haga bien".

Enrique Maya ha advertido, además, de que "estamos en un entorno Bien de Interés Cultural (BIC)" y ha añadido que "ya sólo faltaba que desmontemos la pasarela y encima lo hagamos sin consultar a la Institución Príncipe de Viana; cuando además en un entorno BIC el objetivo siempre es mantener lo que está".

Ha criticado que Abaurrea "ha llegado a llamar a esta pasarela chatarra" cuando "es una pasarela premiada, aprobada por Príncipe de Viana y en un entorno BIC". "Vamos a tomarnos las cosas en serio y a, entre todos, conservar la pasarela y a que todo lo que haya que hacerle lo paguen los seguros de los responsables", ha reclamado.

Por otro lado, Maya ha destacado que Ideam, la autora del informe que recomienda el desmontaje de la pasarela, "no ha terminado su trabajo". En este sentido, ha subrayado que "tiene un trabajo que es aportar soluciones para el refuerzo de la pasarela y valorarlas económicamente" que "vale casi 8.000 euros". "Y eso hoy es un folio", ha añadido Maya.

"Si dan por terminado el informe, le están regalando 8.000 euros por un folio; si no lo dan por terminado, ¿cómo puede el señor Abaurrea dar una rueda de prensa diciendo que la va a desmontar?", se ha preguntado.

Así las cosas, Maya ha esperado que Abaurrea acabe esta situación y se pueda "acabar reforzando la pasarela con coste cero para el Ayuntamiento".

El portavoz regionalista ha recalcado que si él fuera alcalde se "hubiera fiado mucho de mis técnicos, hubiera pedido informes de los técnicos municipales". "Yo eso lo he vivido. Soy técnico municipal y es la primera vez que se dice que es una cuestión sobre la que no entienden los técnicos de la casa. No sé por qué no van a entender, hay técnicos más que cualificados para tomar una decisión con un informe. Si uno dice se puede colocar un pilar y una viga y otro dice que se desmonte, serán los técnicos municipales los que tengan que decirle al político si es más recomendable A, B o C, para eso estamos los técnicos municipales", ha indicado.

"Yo estoy muy ofendido porque soy técnico municipal, llevo 30 años en este Ayuntamiento, siempre han confiado mucho en mi los políticos cuando era técnico, y ahora parece que no confían en ellos. Yo pido que haya informes técnicos y jurídicos. Abaurrea se ha precipitado. Que se tranquilice, que haga las cosas bien", ha pedido.

Además, Maya ha precisado que "lo que se cuestiona son las conclusiones que se toman a la vista de los informes". "Los informes dicen que está mal calculada la pasarela. Luego, los propios técnicos que hicieron el proyecto para nosotros dicen que no es así, y llega una segunda empresa que dice que sí es así. Es un problema de cálculo. El cálculo y el funcionamiento de la estructura no responde a juicio de dos empresas a los criterios de cálculo actuales. Yo eso no lo discuto. Lo que siempre hemos dicho es que a la vista de esos informes cuestionamos que haya que desmontar la pasarela en última instancia y cuestionamos el propio procedimiento", ha insistido.

Así, ha señalado que, "cuando tienes ya la pasarela construida, puedes mirar lo que le pasa a la pasarela y no hay ningún informe que diga qué le pasa a la pasarela". "Quizá el problema que tenemos Juanjo Echeverría -concejal de UPN- y yo es que entendemos de esto, si fuera de una materia que entendemos menos no hubiéramos opinado de esta forma. No es para criticar a nadie, es para que se hagan las cosas bien, y yo estoy preocupado porque se hagan mal", ha afirmado.

