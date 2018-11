UPN critica que la OPE de Pamplona "no es acorde con la actividad que el Ayuntamiento requiere"

Actualizada 23/11/2018 a las 16:33

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha criticado la Oferta Pública de Empleo (OPE) aprobada el pasado 20 de noviembre, ya que "con ella el equipo de gobierno quiere consolidar una estructura municipal que no es acorde con la actividad que el Ayuntamiento requiere, puesto que incluye plazas para áreas en las que se acaban de incorporar más trabajadores".

Los regionalistas han puesto de manifiesto, además, que "el número de plazas aprobadas nada tiene que ver con lo anunciado en un primer momento". "El 29 de agosto de 2018, el alcalde anunció una OPE de 142 plazas, 117 de estabilización y 25 de reposición. Sin embargo, el documento final únicamente recoge 16 plazas, eliminando las plazas de estabilización ocupadas por personal interino", ha indicado en una nota.

Desde UPN creen que el gobierno municipal "ha optado por no incluir estas plazas dados los problemas existentes con los sindicatos, al elegir cubrir las plazas exclusivamente por oposición y no por concurso-oposición, perjudicando a quienes las vienen ocupando, ya que no se contabilizarían sus años de experiencia en el puesto". "Por lo que estas 117 personas podrían perder sus puestos de trabajos", ha indicado.

Además, los regionalistas han criticado que "hay dos expedientes de OPE en la misma sesión de Junta de Gobierno". "En el primero, había dos plazas de inspector tributario (una de ellas en euskera). Pero este perfil no estaba previsto en la plantilla, que es quien lo determina. En el segundo, eliminan la plaza de inspector tributario con euskera y añaden una de ingeniero técnico industrial, por lo que demuestran, una vez más que hacen mal las cosas y que priorizan que el inspector tributario sepa euskera a la necesidad real de tener un inspector tributario", han comentado.

Para UPN, esta legislatura "se está caracterizando por la mala gestión, entre otras, del área de Recursos Humanos con contrataciones en las que se ha favorecido al entorno de Bildu y que finalmente han perdido en los tribunales".

Con este expediente de OPE, ha añadido, "el equipo encabezado por Asiron vuelve a poner de manifiesto que lo único que les preocupa es vender titulares, independientemente de que luego lo cumplan o no". "Se centran únicamente en sus obsesiones y no en las necesidades de Pamplona ni de sus ciudadanos", ha concluido.

