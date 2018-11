La escuela infantil en Lezkairu estará cerca de las llamadas casas del Soto de Lezkairu

Actualizada 20/11/2018 a las 13:15

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado esta mañana el primer paso para la futura escuela infantil del barrio de Lezkairu. Se ha dado luz verde a la licitación del contrato de redacción del proyecto constructivo del centro, y en su caso, de la dirección de obra. El importe es de 180.000 euros, de los que 90.000 se corresponden a la redacción del proyecto constructivo y los otros 90.000 a la dirección de obra

La escuela se ubicará en una parcela destinada a uso dotacional educativo, colindante con la calle Valle de Egüés, entre la plaza de la igualdad y las casas del Soto. Precisamente se ubicará en la zona más cercana a las llamadas casas del Soto de Lezkairu. El centro tendrá unos 1.900 m2, incrementados por el patio exterior y las zonas de urbanización. La escuela infantil de Lezkairu se prevé que tenga capacidad para 114 menores de 0 a 3 años a jornada completa o media jornada y contará, además, con un espacio para que las familias puedan compartir la educación y crianza de sus hijos e hijas. Trabajarán en el centro una persona en dirección y 14 educadoras infantiles, además de personal de servicios.

El Ayuntamiento de Pamplona prevé una inversión de 1,9 millones de euros para construir la escuela infantil del barrio de Lezkairu, que podría abrir sus puertas para el curso 2020–2021. El centro se considera básico en la planificación municipal para satisfacer la previsible demanda del primer ciclo de Educación Infantil en el barrio y forma parte de las actuaciones previstas en el programa de reformas y adecuación de las escuelas infantiles municipales a la normativa regional, emprendido durante esta legislatura.

La valoración de las propuestas presentadas tendrá en cuenta varios criterios. Se otorgará un máximo de 40 puntos por la calidad arquitectónica de la propuesta; 20 puntos por la propuesta económica (redacción del proyecto y dirección de obra); 10 puntos por la justificación del cumplimiento del programa de necesidades; 10 puntos referidos a la construcción, mantenimiento y aplicación de energías renovables (propuestas medioambientales y construcción sostenible), 10 puntos por el plazo de redacción de los proyectos y 10 puntos por la propuesta de seguimiento de la obra.

REFORMA Y ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES

La construcción de la escuela infantil de Lezkairu se enmarca en el programa de reformas y adecuación de las escuelas infantiles municipales a la normativa regional, que emprendió el Ayuntamiento de Pamplona en 2016. Se invertirán en ese programa más de 2 millones de euros hasta 2020 en obras de acondicionamiento y mejora de siete centros que no cumplían los requisitos establecidos en el Decreto foral 28/2007, por el que se regula el primer ciclo de educación infantil y se establecen los requisitos que deben cumplir los centros que lo imparten, así como los contenidos educativos del mismo.

En la actualidad ocho de los doce centros de titularidad municipal se adaptan a esa normativa (José María Huarte, Hello Buztintxuri, Hello Azpilagaña, Printzearen Harresi, Goiz Eder, Izartegi, Mendillorri y Haurtzaro) y uno, Hello Egunsenti, está acometiendo las obras para esa adaptación. En los próximos dos años está previsto acometer las obras en Donibane y Mendebaldea, que requieren partidas presupuestarias mayores, en torno a los 600.000 y 1.000.000 euros, respectivamente. La E.I. Rochapea cerrará y se convertirá en un espacio familiar para padres, madres, hijas e hijas de 0 a 3 años como lugar de convivencia y experiencias pedagógicas.

