Actualizada 13/11/2018 a las 14:37

Aranzadi ha propuesto declarar el Casco Viejo de Pamplona como "zona saturada de hoteles y apartamentos turísticos" al entender que "la actividad turística ha llegado a niveles de actividad incompatibles con el uso residencial del barrio".



En concreto, la candidatura ciudadana ha planteado tres medidas para "frenar" el proceso de turistificación: "declarar una moratoria 'sine die' a los hoteles y apartamentos turísticos; crear una brigada de inspección específica de los apartamentos turísticos para denunciar y cerrar los ilegales; y paralizar la concesión de cualquier nueva terraza hasta que no se realice una inspección exhaustiva de las licencias existentes y se analice seriamente la posibilidad de multiplicar por tres la tasa actual con carácter disuasorio".



Además, ha exigido al equipo de gobierno municipal que "se comprometa a aplicar medidas concretas y drásticas contra la turistificación, como primera condición para llegar a acuerdos sobre los próximos Presupuestos de 2019".



En rueda de prensa, los concejales de Aranzadi han considerado que "hace tiempo que se ha roto el equilibrio asumible entre la vida cotidiana de los vecinos y la explotación económica del centro de la ciudad, como lo prueban las 600.000 pernoctaciones anuales de Pamplona, que la sitúan a niveles cercanos a las de San Sebastián".



A su juicio, "es necesario actuar desde varios ángulos para frenar un proceso que está ya en su fase de madurez", ya que, según han indicado, "desde el año 2000 hasta hoy han abierto al menos 100 nuevos negocios de hostelería". "La recaudación por terrazas ha subido un 14% durante esta legislatura, sin que haya cambiado la tasa, lo que indica que se han dedicado a nuevas terrazas unos 1.000 m2 nuevos en apenas 3 años", han apuntado.



Asimismo, los representantes de Aranzadi han remarcado que "la proliferación de apartamentos turísticos, además de molestias, genera una presión al alza sobre el alquiler". Y han afirmado que "muchos propietarios, en busca de una mayor rentabilidad, acaban sacando su piso del mercado de alquiler tradicional para ofertarlo en alquiler turístico".



"Esto provoca una subida de los precios de alquiler que la patronal inmobiliaria de Navarra cifra en un 10% anual. Esta dinámica expulsa a vecinos, tanto a los que son propietarios -que huyen del ocio nocturno- como a los inquilinos de rentas más bajas, que no pueden hacer frente a estas subidas", han planteado.



Han indicado, además, que "el precio del metro cuadrado de los bajos comerciales también sube por la presión turística: los negocios más rentables son los que dan servicios de ocio y turismo desplazando al comercio tradicional, orientado a los residentes del barrio, que genera menos beneficios y no puede, por tanto, hacer frente a las subidas de precios".



En este sentido, los ediles de Aranzadi han opinado que "no hay que esperar a que el Casco Viejo de Pamplona se parezca al de San Sebastián o al de Bilbao", sino que "hay que actuar desde ya y frenar la sangría poblacional del Casco Viejo, que ha perdido un 10% de población, casi la mitad de ellos migrantes".



"Hay que estar del lado de los vecinos que sufren las subidas de alquiler y el monocultivo del ocio y junto al comercio local, que se ve expulsado del Casco Viejo por franquicias y la hostelería de inversión. Nuestras plazas no pueden ser sus terrazas", han reivindicado.

