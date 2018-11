Una concentración rechaza en Pamplona la decisión del Supremo sobre las hipotecas

Actualizada 10/11/2018 a las 12:48

Alrededor de un centenar de personas se han concentrado este sábado frente al Palacio de Justicia de Pamplona, convocados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Navarra, para protestar por la decisión del Tribunal Supremo de que sean los clientes los que deban abonar el impuesto hipotecario.



En la movilización, que ha comenzado a las 12.00 horas, se ha desplegado una pancarta con el mensaje 'Gana la banca, pierden las personas. Vergüenza suprema', y se ha desarrollado con una cacerolada y el ruido de pitidos. Además, se han gritado consignas como 'El próximo desahucio que sea en el Supremo', 'Algunas togas las paga la banca', 'Gana el banquero, pierde el obrero' y 'Esta justicia es una mierda'.



Entre los asistentes se ha podido ver al secretario general de CCOO Navarra, Chechu Rodríguez, así como a la parlamentaria de Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai Tere Saez, el parlamentario de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, y el senador de Unidos Podemos Iñaki Bernal.



En declaraciones a los medios de comunicación, la portavoz de la PAH Navarra, Begoña Alfaro, ha criticado la "falta de independencia judicial que ha quedado constatada de forma manifiesta, exagerada y brutal con el giro drástico que ha dado el Tribunal Supremo en cuanto a su posicionamiento sobre el impuesto de actos jurídicos documentados".

Alfaro ha afirmado que "va más allá de un impuesto y lo que queda patente es la falta de independencia judicial, la cada vez más deficiente separación de poderes que existe en el Estado español" y ha considerado que "los motivos que han llevado a este cambio de criterio ha sido las presiones por parte de las entidades financieras que hace que una vez más la banca gane y los ciudadanos perdamos".



Preguntada sobre la posibilidad de que el Parlamento de Navarra cambie la ley para que este impuesto lo paguen los bancos, Alfaro ha insistido que "va más allá de un cambio puntual en la ley para que afecte a un impuesto concreto" y ha destacado que "lo que hace falta ya es un cambio en la legislación hipotecaria que proteja a toda la ciudadanía, pero no sólo en cuanto a quién tiene que pagar un impuesto, sino en cuanto a los problemas de impago que se producen".



En este sentido, ha reivindicado "la dación en pago retroactiva, el stop desahucios y que finalizan las situaciones de pobreza energética". "Hace falta un cambio en general de la legislación hipotecaria y cambios que garanticen que no vuelven a producirse en el poder judicial cambios de este tipo; no puede ser que el Consejo General del Poder Judicial esté elegido por los políticos, porque si no esto es lo que sucede", ha concluido.

