UPN critica que "Bildu recorta en la promoción del comercio del centro de Pamplona"

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha criticado este viernes "el tremendo recorte de Bildu a las ayudas para la promoción del comercio del centro de la ciudad".



Los regionalistas han señalado, en un comunicado, que el presupuesto destinado al programa 'Ensanche La Nuit' ha pasado de situarse por encima de los 19.000 euros en años anteriores a los 12.000 previstos para este 2018.



En este sentido, han destacado que "la cuantía destinada el año pasado ya había sido drásticamente recortada hasta los 15.000 euros, 2.500 euros menos que en 2016, y que sin aviso previo, y apenas un mes antes de celebrarse, ha vuelto a ser reducida hasta los 12.000 previstos".



Algo similar ha ocurrido, según UPN, con el presupuesto de la feria de oportunidades 'Pamplona Stock', "que ha pasado de los 30.000 euros del año pasado a 13.000 este año, en una partida destinada únicamente a publicidad". Según ha señalado los regionalistas, "el Ayuntamiento se ha desentendido absolutamente de la gestión y organización de la actividad en la que anteriormente colaboraban las entidades comerciales y los servicios técnicos municipales". "Durante la legislatura anterior, con UPN, el presupuesto para esta actividad llegó a superar los 55.000 euros en 2014", ha agregado.



Para UPN, "estos recortes son especialmente importantes dado que ambas son las dos principales actividades que el Ayuntamiento realiza conjuntamente con la Asociación de Comerciantes del Ensanche a lo largo del año".



Por eso, han censurado que, "pese a sus palabras huecas y sus tópicos discursos, la realidad es que Asiron está castigando al comercio del centro de la ciudad, muy afectado además por los cambios de tráfico de la zona por la mal llamada amabilización".



"A estos recortes se suma -según han destacado los regionalistas- la eliminación a principio de la legislatura de la Dirección de Comercio de la estructura municipal, mientras se multiplicaban los puestos y el gasto en otras áreas, lo que ha provocado una peor interlocución con el sector y una peor gestión".



También han lamentado que "apenas hay previsión de dedicar a lo largo de todo el año alrededor de 50.000 euros en medidas recogidas en el Plan de Comercio, prácticamente lo mismo que se destinó para un sólo día de Korrika, por ejemplo".



En este sentido, han afirmado que "sin la financiación necesaria para llevar a cabo acciones reales, el tan cacareado plan estratégico no es más que una medida cosmética que nada aporta al comercio de la ciudad".



Así, UPN ha subrayado que "no es que el comercio haya sido el gran olvidado de la gestión de Asiron y Geroa Bai, sino que ha sido objetivamente perjudicado por tres años de gestión extremadamente ideologizada que ha provocado decenas de millones de euros de pérdidas de facturación".



Por eso, han reclamado "una rectificación radical en las políticas municipales destinadas a la promoción y apoyo del comercio de la ciudad, que no sólo es un porcentaje del PIB de la ciudad, sino un sector cualitativamente vital para todos los barrios de Pamplona y, especialmente, para la zona centro".

