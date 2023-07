Instituciones y ciudadanía se unen y condenan el presunto asesinato machista de Ermitagaña

Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona, el Parlamento de Navarra y la delegación del Gobierno en Navarra se han concentrado, junto con ciudadanos y ciudadanas de la capital navarra, este domingo para condenar el presunto asesinato machista que se produjo este sábado en la capital navarra. Instituciones como el, el, ely lase han concentrado, junto con ciudadanos y ciudadanas de la capital navarra, este domingo para condenar el presunto asesinato machista que se produjo este sábado en la capital navarra.

La plaza consistorial ha sido el escenario en el que representantes de todas esas instituciones han guardado un minuto de silencio para mostrar su rechazo al asesinato de una mujer de origen chino a manos de su socio y pareja sentimental , también del mismo origen.

La presidenta de la Asociación de Chinos en Navarra, Aiwei Huang, ha declarado que desde que ella vive en Pamplona, desde 1996, "nunca ha pasado nada igual en la comunidad china".

"Estoy muy triste y casi no me lo creo. Es una conocida mía porque llevaba 15 años en Navarra. Tiene cuatro hijos. Toda la familia está unida, los hijos no se creen que su madre esté muerta. El Gobierno y el Ayuntamiento nos han dicho que están para cualquier cosa que necesitemos, estamos muy agradecidos con el trato que recibimos", ha añadido.

María Chivite, ha mostrado en declaraciones a los medios de comunicación su "absoluta condena" y ha puesto en valor "la unanimidad de las instituciones". La presidenta en funciones del Gobierno de Navarra,, ha mostrado en declaraciones a los medios de comunicación su "absoluta condena" y ha puesto en valor "la unanimidad de las instituciones".

"Estos mensajes de unidad institucional aportan fuerza al mensaje de que estamos con las mujeres y contra la violencia de género frente a negacionistas", ha añadido.

Cristina Ibarrola, ha lamentado el suceso: "Espero que no se vuelvan a producir casos de esta gravedad ni ninguna agresión sexista que perjudica toda la imagen de la ciudad. Podremos todos los medios para que las mujeres se sientan seguras en una ciudad que ya de por sí es segura". La alcaldesa de Pamplona,, ha lamentado el suceso: "Espero que no se vuelvan a producir casos de esta gravedad ni ninguna agresión sexista que perjudica toda la imagen de la ciudad. Podremos todos los medios para que las mujeres se sientan seguras en una ciudad que ya de por sí es segura".

En la misma línea que al presidenta, la alcaldesa ha destacado que "la imagen positiva es la de todas las instituciones hoy aquí". El Ayuntamiento de Pamplona ha trasladado su apoyo a la familia de al víctima y se personará en el juicio como acusación popular.

Sobre los Sanfermines que comienzan el próximo jueves, Ibarrola ha explicado que Pamplona es "un escaparate para el mundo por unas fiestas singulares" y le gustaría que "transcurrieran con respeto y con normalidad. Que todas las personas puedan disfrutar de las fiestas con absoluta libertad. El Ayuntamiento pone recursos para evitar sucesos de estas características".