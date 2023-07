"Llevaban un mes con el negocio", han explicado varios vecinos de los bloques próximos al bar Anayak, escenario de un crimen este sábado mañana a primera hora en el que el dueño del establecimiento, que ya se encontraba abierto, habría asesinado a su socia.

"No teníamos trato con ellos por el poco tiempo que llevaban", han reconocido los responsables de otros establecimientos de la plaza próxima a la calle Franscisco Alesón.

"Yo no los conocía", ha sido la frase de la mañana. Sin embargo, para los responsables de la panadería Txiki ella sí era algo más conocida. "Venía todas las mañanas a comprar el pan y hoy también. Sobre las 8.00", ha reconocido la dueña del establecimiento que lleva cuatro años abierto.

"De repente se ha cerrado la verja y nos ha extrañado. La gente venía a desayunar y no podían porque estaba cerrado", ha informado. "No hemos visto salir en ningún momento a él, habrá llamado desde dentro a la policía, pero no hablaba nada de español", han añadido en función de lo que han visto. "Luego han venido los agentes y se ha abierto la verja", han concluido.

Durante el último mes, los vecinos acudían a la ronda diaria. "Eran unas personas normales, no sé qué ha podido pasar, pero la discusión puede ser porque el bar no funcionaba bien", especulaban dos vecinos del bloque de enfrente.

La comunidad se mostraba sorprendida al "no estar acostumbrada a este tipo de sucesos". "Es un barrio muy tranquilo", han añadido después de que agentes involucrados en la investigación bajaran la persiana del local pasadas las 13.30.

NINGÚN RUIDO

"No he escuchado nada ", ha afirmado un pamplonés que lleva viviendo "muchos años" junto al local.

Ha sido a partir de las 9.00 horas cuando el vecindario ha sido consciente de lo sucedido al ver tanta policía junto a la puerta del local en el que se ha producido el asesinato.

"Había mucha policía y hemos preguntado, nos hemos sorprendido", añadían. Con el paso de la mañana se han ido enterando el resto de vecinos que acudían a hacer la compra diaria a la carnicería o pescadería del barrio.