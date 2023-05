El corredor ciclista y peatonal de Beloso divide en dos al pleno de Pamplona

exclamaba el edil de Urbanismo, Juan José Echeverría (NA+) cuando desde las filas de EH Bildu , Borja Izaguirre, le indicó que no iban a apoyar una generación de crédito de 500.000 euros para el corredor ciclista y peatonal que unirá Burlada y Pamplona a través de la cuesta de Beloso. “Defendemos los intereses de Pamplona”, le replicaba Javier Leoz, de Geroa Bai , que optó por la abstención. Pero aunque la minoría de NA+ de 13 ediles frente a los 14 de la oposición se ha visto más mermada con el abandono de Fermín Alonso y María García-Barberena (ayer se hizo oficial en el pleno) obtuvieron el respaldo del PSN lo que permitió aprobar la partida.

La propuesta de aportar ese medio millón, a los que se añadirán 350.000 euros más, es la parte que le corresponde al Ayuntamiento de Pamplona merced al convenio firmado con el departamento de Cohesión Territorial, que desembolsará 4 millones, y Burlada, a la que le corresponden 27.000 euros. En total, 4,7 millones de euros que contarán con fondos europeos Next Generation.

La sección de la vía por donde discurrirá este itinerario -que unirá el parque Media Luna y la calle burladesa de Bizkarmendia en el lado derecho en dirección a Pamplona- se amplía en 2,10 metros a través de la creación de un voladizo sobre el actual muro de contención del talud, que permite una sección de 3,60 metros de acera peatonal y 2,70 metros de carril bici. Su ejecución se prevé entre ese año y el próximo.

Y es precisamente el que no se toque ninguno de los cuatro carriles de la cuesta, dos para cada dirección, lo que molesta tanto a EH Bildu como a Geroa Bai. A los primeros, además, que la actuación traiga consigo, dijo Borja Izaguirre, la tala de más de cien árboles., criticó el concejal que, como Leoz, añadió que no se habían buscado otras alternativas más ecológicas y que, además, este carril no mermaba en nada el tránsito de vehículos tan denso en Beloso y la aledaña avenida de Baja Navarra.