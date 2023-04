Un centro comunitario sin calefacción y con un solo enchufe en el baño, en Ermitagaña

Está claro que trabajar con frío afecta. No poder rendir debido a una incomodidad general. Y más, mucho más, cuando se trata de niños. Es precisamente lo que ocurre desde enero en el local comunitario de la calle Bartolomé de Carranza, en el . No poder rendir debido a una incomodidad general. Y más, mucho más, cuando se trata de niños. Es precisamente lo que ocurre desde enero en el, en el barrio de Ermitagaña de Pamplona.

Conocido como ‘El Mural’, sus usuarios denuncian que la situación “va a peor”. Y es que desde que falló el sistema que les permitía mantener caliente el local, hace casi tres meses, la solución sigue sin aparecer. “Solo hay un enchufe que funcione y, casualidad, se localiza en uno de los dos baños que hay, por lo que no podemos conectar calefactores ni nada eléctrico en el resto del local”, indican, con el evidente descontento.

A MENOS DE 15 GRADOS

Pero no solo eso, sino que dada la estructura y los años que acumula el inmueble, el aislamiento “deja bastante que desear”. Según cuentan, tiene unas ventanas “enormes” abatibles que generan un ambiente “muy frío”. “En los días que hace calor en el exterior se agradece porque es como un iglú, pero en días normales de invierno y primavera hace mucho frío”, añaden los afectados. De ahí que califiquen como “incómodo” realizar cualquier tipo de actividad ni con mayores ni con niños.

Dada la tesitura, algunos vecinos del barrio se han puesto en contacto con la dirección del área comunitaria, aunque no han recibido solución. “Hay una posible obra prevista pero no se ha avanzado nada. Parece que tendría que pasar por pleno para validar el presupuesto y no parece que estén muy interesados en arreglar el problema”, entienden.

Y como suele suceder, las comparaciones no terminan bien. “El local que usa coworkids tiene calefacción todo el día a 20 grados, mientras que el mural, que es el local que más usamos los jóvenes, suele estar por debajo de 15”, aseguran.

A su manera de ver, el Ayuntamiento de Pamplona tiene “muy abandonada” la gestión del local. “Hay una pantalla electrónica que lleva mínimo medio año sin cablear en una pared y todavía no la han colocado”, ponen de ejemplo. “No sabemos si es porque la empresa no tiene el permiso o porque al área se le ha olvidado que hay trabajos pendientes”, añaden.

OBRA ESTRUCTURAL

De ahí que, dadas las fechas, los usuarios teman la llegada de las elecciones. “Después de verano, cuando arranque realmente el nuevo gobierno, seguiremos sin solución”, aventuran. Y recuerdan que, en su momento, se valoró la posibilidad de hacer una obra estructural en la que se pusiese un sistema de calefacción propio y no bajo corriente eléctrica. “Hace dos semanas nos pusimos en contacto con el 010 para incidir en este problema y todavía estamos esperando”, alegan.