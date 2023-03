El movimiento feminista muestra su fuerza en Pamplona y anuncia una huelga general

El movimiento feminista ha mostrado su fuerza este miércoles en su manifestación en miles de personas y que ha puesto el foco en el sistema feminizado y "desigual" de los cuidados, por el que están llamadas a la huelga todas las personas trabajadoras tanto en Navarra como en la Comunidad Autónoma Vasca este otoño. este miércoles en suen Pamplona a la que han acudidoy que ha puesto el foco en el sistema feminizado y "desigual" de los cuidados, por el que están llamadas a la

El Movimiento Feminista de Euskal Herria propone este 8 de Marzo trabajar para la próxima convocatoria de "una huelga feminista general" en respuesta a "los recortes de derechos fundamentales" y en favor del "derecho universal a los cuidados y que éstos dejen de ser negocio", aunque no se ha concretado la fecha, pero sí que irá dirigida tanto a hombres como a mujeres.

La marcha ha salido desde Antoniutti, continuando por Navas de Tolosa, Avenida del Ejército, plaza de la Paz, Conde Oliveto, Príncipe de Viana, San Ignacio, Estella, Yanguas y Miranda, Paseo de Sarasate y plaza del Castillo, donde ha finalizado con la lectura del comunicado.

En declaraciones previas a la manifestación, la portavoz del Movimiento Feminista de Euskal Herria, Begoña Zabala, ha explicado la "brecha" que existe entre hombres y mujeres "no solo en lo relativo al trabajo y las condiciones laborales, sino a las pensiones".

En este sentido, el movimiento considera que ante los "recortes" de derechos y el actual sistema "que se produce y reproduce gracias a la explotación" de los cuerpos de las mujeres, plantea "desde hoy una lucha articulada desde los territorios hacia una huelga feminista general".

El movimiento ha señalado que pretende iniciar "un proceso compartido" organizándose "pueblo a pueblo y en cada barrio" para generar alianzas y propuestas conjuntas con los movimientos populares, sociales y sindicales con el fin de "crear una agenda política y de reivindicaciones".

El colectivo aboga por "poner los cuidados en el centro porque históricamente han sido realizados por mujeres" y han sido "invisibilizados e infravalorados a nivel político, social y económico".

Apuesta, en este sentido, por "un derecho colectivo al cuidado, es decir, por el derecho de todas las personas, a lo largo de toda la vida a dar y recibir cuidados en condiciones dignas y desde el compromiso".

Aunque todavía no haya fecha, Zabala ha dicho que será una huelga consensuada entre todos y todas, y en la que no hay problema en "recular" para que cuando se haga cuente con el apoyo de todos los sectores. El Movimiento Feminista tiene que "definir" el papel del hombre en esta convocatoria de huelga, ya que la vez que se hizo el 8 de marzo los hombres no estaban llamados a secundarla.

"Hace tiempo que lo decimos: este sistema es insostenible, insostenible para las mujeres que nos encargamos de los cuidados, insostenible para las personas que tienen que migrar, insostenible para las trabajadoras, insostenible para el planeta. Y ahora, lo decimos alto y claro: no queremos sostener este sistema que nos explota. Queremos vivir en una comunidad que ponga las vidas en el centro, en una sociedad que garantice los derechos básicos de todas, en una sociedad libre de violencias", han reivindicado.

Durante la marcha en la capital navarra, el color morado ha sido el protagonista, con un gran icono feminista encabezando la marcha. Diferentes pancartas y carteles han decorado el recorrido acompañados de gritos como "Estamos hasta el culo de tanto machirulo" o "gora borroka feminista".

A la convocatoria han acudido también miembros del Gobierno de Navarra, del Parlamento foral o del Ayuntamiento de Pamplona, instituciones que se han sumado de forma oficial a la jornada reivindicativa.